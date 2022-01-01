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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
ESRB присвоила Elden Ring возрастной рейтинг «M» (17+): в игре будут расчленёнка и ругань
Заметили, что игры с высокими возрастными рейтингами были в детстве каждого?
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Наступил новый год, а это значит, что не успеем мы и глазом моргнуть, как предстоит встречать уже 2023-й до прилавков доберётся амбициозный проект Elden Ring. Игра является одной из самых ожидаемых в наступившем году, поэтому вполне закономерно, что сведения о ней появляются теперь уже с завидной регулярностью. Так, сегодня стало известно, что североамериканское рейтинговое агентство ESRB присвоило Elden Ring возрастной рейтинг «M» (Mature, 17+).

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Своё решение рецензенты агентства обосновали наличием в игре крови и жестокости, в том числе расчленёнки в виде отрубленных рук, языков и пальцев, грубой лексики, насилия, а также упоминания опасных тем.

Важно помнить, что хотя возрастной рейтинг «M» и достаточно высок, но в арсенале ESRB также присутствует рейтинг «AO» (Adults Only, только для взрослых). Встречается в видеоиграх крайне редко, потому что действует как своеобразная «заградительная пошлина», поэтому за всю историю игр с таким рейтингом набралось всего около трёх десятков, и единственная всемирно известная из них — GTA San Andreas. И то, столь «жёсткий» возрастной рейтинг игра получила не сразу, а после обнаружения нехитрой возможности активации мода Hot Coffee.

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Возвращаясь к Elden Ring, напоминаем, что игра запланирована к выходу 25 февраля.

#from software #fromsoftware #elden ring
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Владимир Якобсон
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Ну у меня он почти год отпахал, и что))) на вид новье, кульки живые. Температура 60-70 градусов... Если накроються кульки это 50$ с заменой и чисткой... Он все равно будет в + Статейка слабовата, так...
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ragnar
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ragnar
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При этом он имеет гарантию 1 год, как правило, и может сгореть влюбой момент, и гарантия это не покроет скорее всего. И смысл тогда для обычного пользователя вкладываться в ноут под 100 тыс?
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
_DmS_
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Вот видео посмотри, патриот. И подумай, что с того времени изменилось. https://www.youtube.com/watch?v=ckbfS99N6jY
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_DmS_
14:18
А что не так-то? У этого автора 2 типа записей. 1й - реклама шитилинка, а 2й - хейт майнеров. Или в этой записи что другое? Я просто не читал, оставил соответсвующий автору комментарий просто.
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