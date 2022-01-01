Заметили, что игры с высокими возрастными рейтингами были в детстве каждого?

Наступил новый год, а это значит, что не успеем мы и глазом моргнуть, как предстоит встречать уже 2023-й до прилавков доберётся амбициозный проект Elden Ring. Игра является одной из самых ожидаемых в наступившем году, поэтому вполне закономерно, что сведения о ней появляются теперь уже с завидной регулярностью. Так, сегодня стало известно, что североамериканское рейтинговое агентство ESRB присвоило Elden Ring возрастной рейтинг «M» (Mature, 17+).

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Своё решение рецензенты агентства обосновали наличием в игре крови и жестокости, в том числе расчленёнки в виде отрубленных рук, языков и пальцев, грубой лексики, насилия, а также упоминания опасных тем.

Важно помнить, что хотя возрастной рейтинг «M» и достаточно высок, но в арсенале ESRB также присутствует рейтинг «AO» (Adults Only, только для взрослых). Встречается в видеоиграх крайне редко, потому что действует как своеобразная «заградительная пошлина», поэтому за всю историю игр с таким рейтингом набралось всего около трёх десятков, и единственная всемирно известная из них — GTA San Andreas. И то, столь «жёсткий» возрастной рейтинг игра получила не сразу, а после обнаружения нехитрой возможности активации мода Hot Coffee.

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Возвращаясь к Elden Ring, напоминаем, что игра запланирована к выходу 25 февраля.