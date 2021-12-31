Сериал продолжает «бустить» статистические показатели видеоигры.

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На сегодняшний день The Witcher 3 Wild Hunt уже совсем взрослая игра по меркам современной индустрии. 5,5 лет — срок, за который игра либо умирает и всеми забывается, либо обретает бессмертие. И вот, согласно неподкупным статистическим показателям, у третьего «Ведьмака» наблюдается второй вариант развития событий.

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Естественно, огромную, если вообще не единственную и не решающую роль в этом сыграл запуск второго сезона одноимённого сериала с Генри Кавиллом. С момента премьеры второго сезона «Ведьмака», состоявшегося 17 декабря, в The Witcher 3 Wild Hunt наблюдается плавный рост показателей «онлайна». Так, например, вчера пиковый «онлайн» игры превысил 62 тысячи пользователей, что является лучшим показателем с января 2020 года.

Напомним, что предыдущий рекорд пикового «онлайна», составляющий 103 329 человек, был зафиксирован два года назад после выпуска первого сезона сериала «Ведьмак». Иными словами, игра невольно пользуется чужими славой и успехом.

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Второй сезон «Ведьмака» получил достаточно сдержанные оценки критиков и зрителей, поэтому, видимо, и отражение на видеоигре не столь существенное, как в случае с первым сезоном сериала.