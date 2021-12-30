Неплохую машину или набор барахла для видеоигры? Что же выбрать?

Конец года — неплохой повод вспомнить о Star Citizen и её финансовых успехах. Сегодня, правда, инфоповод с успехами связанный лишь косвенно, но, тем не менее, довольно любопытный. Итак, пользователи ранней версии игры сообщают, что в продаже во внутриигровом магазине в разделе эксклюзивных предметов появился набор кораблей Legatus 2951, стоимость которого составляет ровно 40 тысяч долларов, или около трёх миллионов рублей по нынешнему курсу ЦБ.

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Набор появился в продаже буквально только что, поэтому на его странице пока отсутствует описание, но логично предположить, что перед нами просто эволюционное развитие предыдущего набора — Legatus 2950 — в состав которого были включены все имевшиеся на момент его выпуска корабли в Star Citizen. Скорее всего, Legatus 2951 — то же самое, только с уже вышедшими за этот год новыми кораблями.

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Реакция игроков на данный набор, естественно, полна иронии и юмора. Выбирая между очень неплохим автомобилем и набором «моделек» для видеоигры, вряд ли адекватный человек сделает выбор в пользу второго варианта. Да и сам набор является отчасти эксклюзивным — приобрести его могут те, кто уже ранее вложились в разработку Star Citizen на сумму от 1000 долларов и выше.