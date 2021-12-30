Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Star Citizen появился эксклюзивный набор кораблей почти за три миллиона рублей
Неплохую машину или набор барахла для видеоигры? Что же выбрать?
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Конец года — неплохой повод вспомнить о Star Citizen и её финансовых успехах. Сегодня, правда, инфоповод с успехами связанный лишь косвенно, но, тем не менее, довольно любопытный. Итак, пользователи ранней версии игры сообщают, что в продаже во внутриигровом магазине в разделе эксклюзивных предметов появился набор кораблей Legatus 2951, стоимость которого составляет ровно 40 тысяч долларов, или около трёх миллионов рублей по нынешнему курсу ЦБ.

реклама

Набор появился в продаже буквально только что, поэтому на его странице пока отсутствует описание, но логично предположить, что перед нами просто эволюционное развитие предыдущего набора — Legatus 2950 — в состав которого были включены все имевшиеся на момент его выпуска корабли в Star Citizen. Скорее всего, Legatus 2951 — то же самое, только с уже вышедшими за этот год новыми кораблями.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Реакция игроков на данный набор, естественно, полна иронии и юмора. Выбирая между очень неплохим автомобилем и набором «моделек» для видеоигры, вряд ли адекватный человек сделает выбор в пользу второго варианта. Да и сам набор является отчасти эксклюзивным — приобрести его могут те, кто уже ранее вложились в разработку Star Citizen на сумму от 1000 долларов и выше.

#star citizen #cloud imperium games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Космосим Star Citizen привлёк уже более $400 млн
Разработчики Star Citizen откроют в Манчестере новый офис, в который со временем войдут до тысячи сотрудников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
101
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
17
Новогодняя распродажа лицензионных ключей со скидкой до 90% – Windows 10 стоит всего 7.40 доллара
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
46
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
23
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
18
Мои впечатления от игры Borderlands 2
13
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
16
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8
Возможно ли сделать автономные автомобили этичными и что это вообще значит
10

Сейчас обсуждают

Голый Гарик
22:39
карты надо менять каждое поколение с шагом вверх. 1060-2070-3080-4090-..
Выясняем, на что способна легендарная GTX 1080 Ti в конце 2021 года - игровой тест от Benchmark Lab
VRoman
22:35
Так твои 3 старых ядра как одно новое. И при этом три ядра не могут работать над одним потоком одновременно.
TDP новых процессоров Intel Pentium и Celeron для настольных ПК снизился до 46 Вт
ABC
22:35
Как говорится, теперь ты - инвестор (с)
Новая мемная криптовалюта Capybara за сутки подорожала на 1650% и достигла капитализации $5.3 млрд
Slumber
22:31
ниже
Intel Core i9-7960X на частоте 4786 МГц занял первое место в y-cruncher Pi-1b
Slabachok
22:31
Да и вместо киану которому пора в вестернах сниматься, лучше бы Тома Холланда бы на роль ГГ поставили.
Актёра, сыгравшего Морфеуса в первых трёх фильмах, намеренно не взяли в Матрицу: Воскрешение
Yolanda Tarska
22:30
Фишборн был круче, это прямо его роль.
Актёра, сыгравшего Морфеуса в первых трёх фильмах, намеренно не взяли в Матрицу: Воскрешение
mistergrim
22:29
А что Хуанг? Спрос на игровые чемоданы есть, надо удовлетворять.
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
eightylvl
22:29
+1
Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 формирующую пожизненный иммунитет
CTyDeHT
22:21
Что за игра ?
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Shenmue III
LaSaper
22:17
Ну что? Кто-то ещё верит, что честная конкуренция и свободный рынок нужны после формирования крупных монополий? Этим самым монополиям?
США потребовали от украинского Илона Маска продать аэрокосмическую компанию Firefly
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем