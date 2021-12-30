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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка: Epic Games работает над режимом без строительства для Fortnite
Далеко не всем весело заниматься строительством всяких бараков и трущоб из подручного хлама.
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Fortnite — королевская битва, где помимо меткой стрельбы и умения «доджить» (уклоняться) от атак оппонента надо также мастерски владеть искусством быстрого и, что самое важное, осмысленного строительства различных укреплений и препятствий. Считается, что данная геймплейная особенность — главная «фишка» Fortnite, без которой она потеряла бы свой шарм и привлекательность. Однако это мнение разделяют далеко не все геймеры: многим хотелось бы обойтись без провоцирующего на кемперство (сидение на одном месте в ожидании жертвы) строительства и оценивать себя исключительно механическими навыками.

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Что ж, возможно, Epic Games всё же прислушалась к гласу народа. По крайней мере, популярный Fortnite-блогер HYPEX сообщил, что режим без строительства действительно находится в активной разработке. Более никакими подробностями блогер не поделился, поэтому неизвестно, на каком этапе разработки находится данный режим.

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С точки зрения дилетанта достаточно просто вырезать строительство из основной игры и — вуаля — «скиллозависимый» режим готов, но наверняка при удалении главной геймплейной функции из игры существует масса подводных камней, поэтому придётся подождать.

#epic games #fortnite
2
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