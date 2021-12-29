Если кому-то надо.

Команда поддержки «VK Видео» представляет оффлайн-режим, дающий возможность сохранять ролики для просмотра без наличия активного интернет-соединения. У пользователей отныне будет возможность смотреть видео, сохраняя его в оффлайн-режиме. новая функция доступна в приложении «ВКонтакте» на iOS и Android.

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Сохранённые ролики можно будет найти в разделе «Скачанное», скачивать материал можно будет быстро благодаря собственным технологиям «VK Видео» по ускорению передачи данных и снижению задержек. Ну, и одна из крупнейших в России геораспределённых сетей доставки контента (CDN) тоже тут пришлась весьма кстати.

Загрузка видео происходит по сегментам, поэтому на неё не влияют кратковременные сбои в Сети или переключение между точками доступа. Разработчики также заверяют, что оптимальное использование ресурсов скачивание видео не сказывается на работе мобильного приложения.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте», «VK Видео», «VK Звонков» и «Клипов»:

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«Мы много инвестируем в технологии доставки контента: оптимизируем сетевые протоколы, внедряем поддержку продвинутых форматов и развиваем алгоритмы адаптации, чтобы пользователи могли смотреть видео на любых устройствах с разным качеством связи. Возможность скачивать ролики, чтобы смотреть их офлайн, стала логичным шагом развития видеоплатформы. Новая функция гарантирует беспрерывный просмотр видео в самом высоком из доступных разрешений. Это особенно актуально в дороге или путешествии. Кроме того, смотреть видео без интернета важно тем, кто уезжает отмечать Новый год в другие города и страны».