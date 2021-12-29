Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Соцсеть «ВКонтакте» теперь позволяет сохранять видеоролики и смотреть их в офлайн-режиме
Если кому-то надо.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Команда поддержки «VK Видео» представляет оффлайн-режим, дающий возможность сохранять ролики для просмотра без наличия активного интернет-соединения. У пользователей отныне будет возможность смотреть видео, сохраняя его в оффлайн-режиме. новая функция доступна в приложении «ВКонтакте» на iOS и Android.

реклама

Сохранённые ролики можно будет найти в разделе «Скачанное», скачивать материал можно будет быстро благодаря собственным технологиям «VK Видео» по ускорению передачи данных и снижению задержек. Ну, и одна из крупнейших в России геораспределённых сетей доставки контента (CDN) тоже тут пришлась весьма кстати.

Загрузка видео происходит по сегментам, поэтому на неё не влияют кратковременные сбои в Сети или переключение между точками доступа. Разработчики также заверяют, что оптимальное использование ресурсов скачивание видео не сказывается на работе мобильного приложения.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте», «VK Видео», «VK Звонков» и «Клипов»:

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

«Мы много инвестируем в технологии доставки контента: оптимизируем сетевые протоколы, внедряем поддержку продвинутых форматов и развиваем алгоритмы адаптации, чтобы пользователи могли смотреть видео на любых устройствах с разным качеством связи. Возможность скачивать ролики, чтобы смотреть их офлайн, стала логичным шагом развития видеоплатформы. Новая функция гарантирует беспрерывный просмотр видео в самом высоком из доступных разрешений. Это особенно актуально в дороге или путешествии. Кроме того, смотреть видео без интернета важно тем, кто уезжает отмечать Новый год в другие города и страны».

#вконтакте
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

VK запускает реформу системы информационной безопасности
Команда «ВКонтакте» подвела итоги года и анонсировала отдельное приложение «VK Видео»
Сервис «VK Звонки» представил первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
174
Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
86
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
12
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
35
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
31
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
16
Мои впечатления от игры Borderlands 2
11
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
12
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8

Сейчас обсуждают

Gerolf Van-Oudshoorn
22:10
меня терзают смутные сомнения действительно ли он реально во главе эфира или клоун которого дергают за ниточки из тени
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
Shuvalof Yuri
22:09
чушок, в ответ получал иски на миллиарды долларов. здраовомыслящие россяне предпочтут держать свои данные в сша, чем в гебне.
Роскомнадзор заявил, что Google, Apple и другие компании не успеют открыть офисы в РФ к 1 января
Павел Кузнецов
22:09
Зачем они все к Эфириум то лезут? Он итак опух от транзакций и распух до терабайтов.
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
Shuvalof Yuri
22:08
чушок ты, кому твоя ёрефия нужна, где даже своих калькуляторов не могут создать. теже сша выкатят иски яндексу в триллионы за запрещенный контент.
Роскомнадзор заявил, что Google, Apple и другие компании не успеют открыть офисы в РФ к 1 января
Shuvalof Yuri
22:07
идиоты. когда уже сша, гугл забанит яндекс и засудят за запрещенный контент в сша. сявка какая-то лает.
Роскомнадзор заявил, что Google, Apple и другие компании не успеют открыть офисы в РФ к 1 января
Stron
22:07
Взял 1060 5g на распродаже с алика за 13к, 3080 подождет за такую то цену.
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
12sunflowers
22:04
Картинка к новости красноречиво все поясняет, интел+нвидия сверху, а под ними внизу амд
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
Шамиль Джанболатов
22:03
:)
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
Baron_05
22:01
Страшно жить в вашем мире...
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Shenmue III
Neodimm
22:00
Фольга это фигня. В суровое детство конца 80-х любимым развлечением было поднесение металлического предмета в изоляции (отвёртка) к ТВС цветного телевизора (около 10кВ), или ч/б (порядка 5-6 кВ). Дуга...
Голосовой помощник Alexa посоветовала 10-летней девочке вставить пальцы в розетку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем