Вполне ничего так.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из российской инди-студии Team Clout представили дебютный трейлер ILL — довольно амбициозного хоррора, впервые показанного в феврале текущего года. Тогда, кстати, стало известно, что проект создаётся на базе движка Unreal Engine 4. В свежем видео главный герой исследует разрушенное здания, вооружившись револьвером. Собственно, довольно типичная картинка для инди-хоррора.

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Ключевая особенность ILL — продвинутая физическая модель, которая должна будет влиять на восприятие игрока всего происходящего. Ещё разработчики собираются потчевать нас довольно понятной сюжетной историей, у которой будут весьма неожиданные повороты.

Для озвучки главного героя Team Clout позвала актёра Ника Апостолидеса. Он уже ранее успел подарить свой голос Леону Кеннеди из ремейка Resident Evil 2 и анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness.

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Дата релиза хоррора ILL и полный список целевых платформ будет объявлен позже.