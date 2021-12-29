Разработчики из российской инди-студии Team Clout представили дебютный трейлер ILL — довольно амбициозного хоррора, впервые показанного в феврале текущего года. Тогда, кстати, стало известно, что проект создаётся на базе движка Unreal Engine 4. В свежем видео главный герой исследует разрушенное здания, вооружившись револьвером. Собственно, довольно типичная картинка для инди-хоррора.
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Ключевая особенность ILL — продвинутая физическая модель, которая должна будет влиять на восприятие игрока всего происходящего. Ещё разработчики собираются потчевать нас довольно понятной сюжетной историей, у которой будут весьма неожиданные повороты.
Для озвучки главного героя Team Clout позвала актёра Ника Апостолидеса. Он уже ранее успел подарить свой голос Леону Кеннеди из ремейка Resident Evil 2 и анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness.
Дата релиза хоррора ILL и полный список целевых платформ будет объявлен позже.