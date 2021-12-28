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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Студия Хидео Кодзимы работает сразу над двумя новыми проектами
Один из них — по новой интеллектуальной собственности.
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В рамках небольшого опроса, устроенного журналистами издания Famitsu, глава Kojima Productions рассказал о профессиональных планах на будущее. Причём, речь шла не только о планах студии, но и личных наработках Кодзимы. В Сети уже начали появляться отдельные цитаты геймдизайнера, переведённые на английский язык, поэтому спешим поделиться полученной информацией с вами.

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Итак, на текущий момент Хидео Кодзима принимает участие в разработке двух разных проектов. Одним из них станет совершенно новая игра, которая может стать настоящим вызовом для команды. Она никак не связана с предыдущими сериями, над которыми работал Кодзима ранее.

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В интервью с журналистами Famitsu глава Kojima Productions выразил надежду на то, что в будущем его команда вернётся к прежним темпам разработки. Речь здесь идёт о периоде времени до начала пандемии Covid-19.

#kojima productions
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