То есть, подлежать обмену.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Хотя упоминание NFT разработчиками в наши дни равносильно выдаче самому себе волчьего билета с необходимостью впоследствии извиняться, некоторых девелоперов это почему-то никак не останавливает. Так, например, Хильмар Вейгар Петурссон, глава студии CCP Games, лучше всего известной, как разработчика космической MMORPG EVE Online, уверен, что NFT имеет право на существование, но только в том случае, если предоставляемые им ценности могут быть использованы и в реальном мире.

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По словам Петурссона, игровая индустрия должна развиться до такой степени, чтобы позволять игрокам трансформировать игровые ценности в ценности настоящие. Глава CCP Games даже считает, что с помощью накоплений в играх пользователи смогут материально обеспечивать себя на пенсии.

И NFT-контент, который в перспективе будет стремительно набирать обороты, убеждён Петурссон, в силу особенностей своей работы станет гигантским шагом на пути к реализации этой идеи.

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Естественно, общество отличается инерционностью, поэтому, считает Петурссон, пройдёт не один десяток лет, прежде чем люди согласятся воспринимать игровой контент как некоторую реальную ценность.