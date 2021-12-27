Хотя упоминание NFT разработчиками в наши дни равносильно выдаче самому себе волчьего билета с необходимостью впоследствии извиняться, некоторых девелоперов это почему-то никак не останавливает. Так, например, Хильмар Вейгар Петурссон, глава студии CCP Games, лучше всего известной, как разработчика космической MMORPG EVE Online, уверен, что NFT имеет право на существование, но только в том случае, если предоставляемые им ценности могут быть использованы и в реальном мире.
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По словам Петурссона, игровая индустрия должна развиться до такой степени, чтобы позволять игрокам трансформировать игровые ценности в ценности настоящие. Глава CCP Games даже считает, что с помощью накоплений в играх пользователи смогут материально обеспечивать себя на пенсии.
И NFT-контент, который в перспективе будет стремительно набирать обороты, убеждён Петурссон, в силу особенностей своей работы станет гигантским шагом на пути к реализации этой идеи.
Естественно, общество отличается инерционностью, поэтому, считает Петурссон, пройдёт не один десяток лет, прежде чем люди согласятся воспринимать игровой контент как некоторую реальную ценность.