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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Основатель мессенджера Signal раскритиковал Telegram за хранение данных пользователей в незашифрованном виде
Он также считает WhatsApp более безопасным мессенджером.
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Основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike) раскритиковал Telegram за отношение к конфиденциальности переписки пользователей. Господин Марлинспайк утверждает, что сервис по умолчанию хранит все сообщения и данные пользователей в незашифрованном виде. Также глава мессенджера отметил, что у WhatsApp дела с конфиденциальностью обстоят лучше, чем у Telegram.

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Все заявления по поводу безопасности Telegram основатель Signal сделал в своём Twitter-аккаунте. Он рассказал, что все сообщения, контакты и данные пользователей по умолчанию хранятся на серверах Telegram в оригинальном виде и вообще никак не шифруются. Данное обстоятельство, по мнению Мокси Марлинспайка, ставит под сомнение безопасность использования мессенджера. Не нужно быть большим аналитиком и специалистом, чтобы осознавать потенциальную возможность доступа сотрудников компании и хакеров к любой информации о пользователе.

Также Мокси Марлинспайк решил не быть голословным и подсказал заинтересованным обывателям способ проверки его громких утверждений. Нужно удалить приложение Telegram, установить его на новое устройство и пройти авторизацию. В этом случае пользователь увидит историю своих звонков, контакты, чаты, медиафайлы в том же виде, в котором они были на прошлом устройстве. Основатель Signal считает, что это указывает на хранение данных в открытом виде.

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Марлинспайк отметил, что WhatsApp и Facebook Messenger по умолчанию предлагают сквозное шифрование для всех данных и сообщений, но при этом «‎никто не называет их зашифрованными мессенджерами».

#telegram #signal
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