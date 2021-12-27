Перед началом зимней распродажи администрация сервиса GOG пообещала, что в её рамках раздаст пользователям четыре игры. Две уже розданы, настал черёд третьей. В качестве третьего подарка в GOG избрали фантастическую стратегию с элементами «башенной защиты» и шутера X-Morph Defense Complete Edition.
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X-Morph Defense представляет собой шутерно-стратегический проект, в котором нам необходимо отразить инопланетную угрозу, используя для этого как оружие, так и статические защитные сооружения (тот самый элемент tower defense).
Игра вышла в 2017 году, получила высокие оценки, однако хотя бы минимально популярной её назвать язык не поворачивается. Так что если вы думали, что только в Epic Games Store в качестве подарков раздают неликвид, то GOG в этом плане вне конкуренции.
Что же до зимней распродажи, то продлится она ещё полторы недели — до пятого января.