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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Команда «ВКонтакте» подвела итоги года и анонсировала отдельное приложение «VK Видео»
Работа в этом году проделана немалая.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» решила со всей ответственностью подойти к вопросу подведения итогов 2021 года, открыв по такому случаю специальный раздел на сайте. До конца года там регулярно будет появляться информация о технологических достижениях и событиях, а прямо сейчас состоялся анонс нового продукта — отдельного мобильного приложения платформы «VK Видео».

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Разработчики утверждают, что отдельное приложение должно стать единой точкой доступа к огромной библиотеке контента видеосервисов экосистемы VK и предоставит зрителям новый опыт взаимодействия — возможность быстро переходить к персонализированным подборкам фильмов, сериалов, телешоу и других роликов. Для этого также пригодится собственный поисковый сервис видеоплатформы и система рекомендаций на основе ИИ-алгоритмов.

Александр Тоболь, CTO «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков»:

«В этом году ключевым направлением технологической стратегии нашей команды стало инновационное и прорывное развитие технологий в области видео и конференц-связи, алгоритмов машинного обучения на платформе и ускорение доставки контента за счёт сетевой оптимизации — чтобы независимо от уровня мощности устройства или стабильности сети пользовательский опыт был максимально богатым и комфортным.

В 2021-м «ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC — мы в два раза ускорили доставку контента. Кроме того, VK Звонки стали первой платформой, где неограниченное количество участников могут одновременно подключаться к онлайн-встрече с аудио и видео, а новая видеоплатформа VK Видео уже на старте стала № 1 в России по размеру ежедневной аудитории.

Отдельное десктопное приложение VK Звонков, которое мы запустили в этом году, и новое мобильное приложение VK Видео, которое появится в 2022 году, предоставят всем пользователям VK возможность ощутить всю пользу и преимущества передовых технологий нашей экосистемы во время работы, учёбы, отдыха, общения с друзьями и решения повседневных дел».

В отчёте о проделанной работе за этот год упоминалось, что «ВКонтакте» анонсировала запуск одной из крупнейших в России геораспределённых CDN-сетей и ряда собственных технологий: адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой, интеллектуальной системы рекомендаций и поисковой платформы, единой шины VK для простой интеграции технологий в другие сервисы компании. Помимо этого, VK открыла SDK «VK Звонков» для разработчиков IT-сервисов — последнее обстоятельство позволяет интегрировать большинство функций в сторонние продукты.

Особое внимание «ВКонтакте» уделяла технологиям машинного обучения, и в планах — продолжать инвестировать в разработки в этом направлении. Так, социальная сеть представила автоматические субтитры в видео на русском языке, в основе которых лежат речевые технологии. В публикациях сообществ ВКонтакте появился автоматический перевод текста на русский, английский и другие языки благодаря нейросетевым технологиям ВКонтакте. Новая технология интеллектуального шумоподавления в VK Звонках позволяет нейтрализовать все посторонние шумы на фоне разговора.

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В своём большом сообщении с поведением итоге команда поддержки социальной сети также упоминала обновлённые сервисы «VK Звонки», «VK Видео» и собственную технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении в режиме реального времени. С проделанной командой работой можно ознакомиться вот здесь.

#вконтакте #vk #vk видео
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