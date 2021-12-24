Но конкретной информации пока ноль.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Шутер Valorant, быть может, после испытания временем оказался не столь популярным, как на то рассчитывали разработчики, но, тем не менее, свою аудиторию проект сколотил, и теперь его (проект) надо регулярно обновлять. Новый сезон поддержки Valorant стартует уже с начала 2022 года, о чём разработчики из Riot сообщили в свежей публикации.

реклама

Итак, в начале следующего года в Valorant добавят нового персонажа. Пока что в подробностях его умения разработчики расписывать не стали, намекнув нам лишь на то, что остальным бойцам отряда за ним будет «нелегко угнаться». По-видимому, персонаж будет отличаться нечеловеческой скоростью передвижения, обеспечиваемой либо какой-то технологичной экипировкой, либо изменениями из разряда трансгуманизма.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Также Riot выразила приверженность более активному обновлению Valorant с гораздо более частым и оперативным выпуском патчей, чем в уходящем году.