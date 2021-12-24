Шутер Valorant, быть может, после испытания временем оказался не столь популярным, как на то рассчитывали разработчики, но, тем не менее, свою аудиторию проект сколотил, и теперь его (проект) надо регулярно обновлять. Новый сезон поддержки Valorant стартует уже с начала 2022 года, о чём разработчики из Riot сообщили в свежей публикации.
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Итак, в начале следующего года в Valorant добавят нового персонажа. Пока что в подробностях его умения разработчики расписывать не стали, намекнув нам лишь на то, что остальным бойцам отряда за ним будет «нелегко угнаться». По-видимому, персонаж будет отличаться нечеловеческой скоростью передвижения, обеспечиваемой либо какой-то технологичной экипировкой, либо изменениями из разряда трансгуманизма.
Также Riot выразила приверженность более активному обновлению Valorant с гораздо более частым и оперативным выпуском патчей, чем в уходящем году.