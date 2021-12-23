Астерикс и Обеликс, впрочем, не забегали.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из Logic Artists совместно с THQ Nordic последнее время активизировались и с завидной регулярностью напоминают о существовании и скором релизе стратегии с элементами ролевой игры Expeditions Rome. Сегодня нашему вниманию представили видеоролик, посвящённый Галлии и Африке. На территории Галлии ныне располагается Франция.

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Релиз Expeditions Rome назначен на 20 января. Ожидайте около сорока часов игрового процесса, действия которого развернутся практически во всех уголках известного римлянам мира.