Любители видеоигр уже смирились с тем, что официального продолжения приключений молчаливого физика Гордона Фримена нет и, скорее всего, никогда уже не будет, поэтому всячески стараются самостоятельно поддерживать во франшизе Half-Life жизнь. Сегодня, например, портал DSOGaming опубликовал материал, посвящённый фанатской попытке переноса Half-Life 2 на движок Unreal Engine 5.
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Проект под говорящим названием Project Freeman находится на совсем ранних стадиях разработки, поэтому из демонстрации пока доступен только коротенький видеоролик-тизер. По замыслу энтузиастов, мы должны увидеть здесь что-то очень технологичное, но реальность такова, что если бы не подпись Unreal Engine 5, то данный видеоряд можно было бы вполне принять за кадры из оригинальной Half-Life 2. Очевидно, работы предстоит много, и будет она долгой и кропотливой.
Команда разработчиков состоит всего из двух человек, поэтому мы ни капельки не удивимся, если Project Freeman, равно как и огромное количество других фанатских разработок, никогда не доживёт до релиза. К этому надо быть морально готовыми.