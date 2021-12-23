Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фанаты показали, как будет выглядеть ремейк Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5
Разница с Source образца 2004 года выпуска — минимальная.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Любители видеоигр уже смирились с тем, что официального продолжения приключений молчаливого физика Гордона Фримена нет и, скорее всего, никогда уже не будет, поэтому всячески стараются самостоятельно поддерживать во франшизе Half-Life жизнь. Сегодня, например, портал DSOGaming опубликовал материал, посвящённый фанатской попытке переноса Half-Life 2 на движок Unreal Engine 5.

реклама

Проект под говорящим названием Project Freeman находится на совсем ранних стадиях разработки, поэтому из демонстрации пока доступен только коротенький видеоролик-тизер. По замыслу энтузиастов, мы должны увидеть здесь что-то очень технологичное, но реальность такова, что если бы не подпись Unreal Engine 5, то данный видеоряд можно было бы вполне принять за кадры из оригинальной Half-Life 2. Очевидно, работы предстоит много, и будет она долгой и кропотливой.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Команда разработчиков состоит всего из двух человек, поэтому мы ни капельки не удивимся, если Project Freeman, равно как и огромное количество других фанатских разработок, никогда не доживёт до релиза. К этому надо быть морально готовыми.

#half-life 2
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Valve обновит все свои игры для Steam Deck
Фанаты Half-Life 2 всё же смогли побить рекорд «онлайна» игры в Steam
Half-Life 2 с двумя эпизодами получат поддержку сверхшироких мониторов и Steam Deck
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
33
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 3
9
Windows 10, Windows 11 и MS Office 2021 по низким ценам на рождественской распродаже 2021
Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
25
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
58
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-9700KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть третья
9
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
10
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7

Сейчас обсуждают

Александр Богдан
16:40
У ссд преимущество не в скорости , а в операциях в секунду. А показатель скорости это упор в интерфейс подключения, а не собственная скорость диска
Стоит ли покупать дорогостоящий SSD для игр в 2022 году, или можно сэкономить на старом HDD – TG
Дмитрий
16:39
Зачастую им даже некуда девать эту электроэнергию они рады только ее сбагрить, хоть за сколько всёравно потеряется в проводах. это в СССР и трава была зеленее и мороженное вкуснее. О текущем крану...
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
bambino_pukanov
16:38
Вы там держитесь ))
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
Simon Crebbs
16:38
Порты RDR2 и Zero Dawn уже вошли в легенды в номинации "Как НЕ НУЖНО делать порт на ПК", неужели у нас есть третий кандидат?
Специалисты Digital Foundry в ужасе от качества PC-версии ремейка Final Fantasy VII
Bernigan
16:38
Не ремейк, а ремастер судя по виду, просто обновили текстуры, выглядит не сильно лучше, у зданий нет рельефности, как была натянутая текстура, так и осталась
Фанаты показали, как будет выглядеть ремейк Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5
bumbox
16:36
>>Похоже, вскоре всё изменится. вся суть статьи.
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
MuCephei88
16:36
Китай сейчас первая экономика в мире, которая уже давно не нуждается в том чтобы что-то украсть. Пора просыпаться.
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
Giant_calmar
16:36
Все корпорации одинаковые и разница в их стратегиях обусловлена лишь способностью монополизации рынка. Для качественного изменения ситуация нужны компании, основаннные на иных принципах, чем просто по...
Специалисты Digital Foundry в ужасе от качества PC-версии ремейка Final Fantasy VII
rrrrex
16:34
Да какие это моды, опять выкрутили контраст и проехались на машине по ночному городу во время дождя. Все под копирку сделано, как и в других модах. Играть в такое невозможно.
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
Виталий Shokerxxx
16:33
причем тут торренты? если сейчас игры весят за 50 гигов почти все.
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем