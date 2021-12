Кое-что интересно есть.

В свежем выпуске популярного игрового журнала The Game Informer появилась информация о втором сезоне популярного приключенческого детектива The Wolf Among Us. Журналисты зарубежных изданий успели вдоль и поперёк изучить материал и выдать свои читателям самое главное. Последуем их совету и мы.

События второй части происходят спустя полгода после финала первого сезона. Всё действо будет происходить в зимнее время в Нью-Йорке. Разработчики собираются больше времени уделить самому городу — он станет намного сильнее влиять на сюжет. Проект создаётся на базе движка Unreal Engine — собственную разработку Telltale было решено отправить в утиль. Тут всё просто: технологии Epic Games более удобные в процессе разработки.

Итак, разработкой The Wolf Among Us 2 занимается пересобранная команда Telltale Games, на 50 % состоящая из бывших сотрудников студии. Руководство студии изо всех сил пытается не допускать переработок, поэтому регулярно нанимает фрилансеров по всему миру.

Речь по-прежнему идёт о проекте, разбитом на эпизоды, но выпуск серий будет происходить чаще. Если в первом сезоне игроки могли ждать новую порцию истории несколько месяцев, то теперь речь идёт о неделях. Разработчики поняли, что делать большие паузы между эпизодами не очень правильно, ведь вовлечённый пользователь может потерять интерес.

Всё в том же материале The Game Informer были опубликованы изображения с обновлёнными моделями главных героев — Бигби Волка и Белоснежки. Как видим, визуальный стиль остался прежним, но деталей стало больше.

Если говорить о Белоснежке, то она стала мэром Фэйблтауна, а Бигби стал шерифом. Сложности взаимоотношений между сказочными существами и обычными людьми — центральная тема The Wolf Among Us 2. Авторы обещают, что на некоторые вопросы из оригинала будут даны долгожданные ответы, но подробностей пока нет.

Даты релиза у The Wolf Among Us 2 пока нет, но разработчики собираются выпустить больше информации о втором сезоне уже в новом году.