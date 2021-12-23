Что, впрочем, не отменяет планов по выпуску свежего контента через обновления.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Мы живём во времена, когда практически любая, даже самая маленькая и «занюханная» видеоигра снабжается дополнительным платным контентом в формате DLC. Система уже привычная и, кажется, от неё никуда не деться во всех играх кроме мультиплеерных сессионных шутеров. Разработчики ELEX II решили продемонстрировать, что это не так, и можно обойтись без DLC чисто из принципа.

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Так, в беседе с изданием Twinfinite представители студии Piranha Bytes заявили, что не являются поклонниками концепции DLC, поэтому ELEX II обойдётся без дополнительного пострелизного платного контента. Разработчики убеждены, что если вы покупаете игру, то она должна сразу включать в себя весь задуманный авторами контент. Piranha Bytes предпочитает перейти к скорому началу производства уже следующего проекта, чем раздражать аудиторию выпуском DLC к уже имеющемуся.

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Релиз ELEX II, напомним, запланирован на первое марта на всех актуальных платформах.