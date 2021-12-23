И не только.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Команда поддержки социальной сети VK объявила о запуске реформы системы информационной безопасности. Разработчики также сообщили о том, что всем пользователям станет доступна двухфакторная аутентификация. Компания открывает новый Центр управления безопасностью — он будет доступен в личном кабинете VK ID.

реклама

Ключевая цель новой программы VK Protect — рассказать, как повысить уровень защиты данных, предоставив инструменты для этого.

«Мы создаём комплексную систему повышения безопасности пользователей. Наша цель — не просто обеспечить техническую защиту профилей и данных с помощью существующих инструментов, таких как двухфакторная аутентификация и шифрование, но и помочь людям грамотно ими пользоваться. VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране, поэтому нам под силу повысить уровень осведомлённости о безопасности и ответственного отношения к своим данным среди всех пользователей рунета», — сказал Антон Антропов, директор по информационной безопасности VK.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Для администраторов сообществ социальной сети «ВКонтакте» с более чем 10 тысячами подписчиков двухфакторная аутентификация станет обязательной в феврале 2022 года. Команда поддержки заявляет, что таких сообществ на площадке сейчас более 140 тысяч. Это поможет дополнительно защитить сообщества, где администраторы ещё не включили двухфакторную аутентификацию.