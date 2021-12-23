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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
VK запускает реформу системы информационной безопасности
И не только.
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Команда поддержки социальной сети VK объявила о запуске реформы системы информационной безопасности. Разработчики также сообщили о том, что всем пользователям станет доступна двухфакторная аутентификация. Компания открывает новый Центр управления безопасностью — он будет доступен в личном кабинете VK ID.

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Ключевая цель новой программы VK Protect — рассказать, как повысить уровень защиты данных, предоставив инструменты для этого.

«Мы создаём комплексную систему повышения безопасности пользователей. Наша цель — не просто обеспечить техническую защиту профилей и данных с помощью существующих инструментов, таких как двухфакторная аутентификация и шифрование, но и помочь людям грамотно ими пользоваться. VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране, поэтому нам под силу повысить уровень осведомлённости о безопасности и ответственного отношения к своим данным среди всех пользователей рунета», — сказал Антон Антропов, директор по информационной безопасности VK.

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Для администраторов сообществ социальной сети «ВКонтакте» с более чем 10 тысячами подписчиков двухфакторная аутентификация станет обязательной в феврале 2022 года. Команда поддержки заявляет, что таких сообществ на площадке сейчас более 140 тысяч. Это поможет дополнительно защитить сообщества, где администраторы ещё не включили двухфакторную аутентификацию.

#вконтакте
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