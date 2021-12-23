Пиратский экшен Sea of Thieves продолжает развиваться и радовать игроков и разработчиков. Последние пару часов назад сообщили о том, что их творению удалось преодолеть один важный статистический барьер: число игроков в Steam-версию Sea of Thieves преодолело отметку в пять миллионов человек.
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Достижение поистине достойно празднования, поэтому студия Rare разделит радость со всем игровым сообществом: вплоть до 30 декабря, 02:59 по московскому времени, все, кто зайдут в Sea of Thieves, получат в подарок специальную танцующую эмоцию «All Together Now!».
We're celebrating more than five million scoundrels splashing out for Sea of Thieves on Steam! To mark this milestone, anyone who plays SoT between Dec 22nd 2pm and Dec 29th 11:59pm GMT gets the All Together Now! Emote for free. Cheers! 🍻— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) December 22, 2021
More info: https://t.co/kgCKqvOvbB pic.twitter.com/e2nHMXFKzv
Напомним, Sea of Thieves появилась в Steam в самом начале лета прошлого года и мгновенно нашла там себе дополнительную огромную аудиторию. Проект пользуется популярностью, обладает 93-процентным актуальным пользовательским рейтингом, а сейчас участвует в зимней распродаже в Steam, где его можно приобрести всего за полцены — за 362 рубля.