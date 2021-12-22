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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA в своё время отменила MMO-игру по «Гарри Поттеру», посчитав франшизу нежизнеспособной
Главное, что массу других нежизнеспособных франшиз EA считает жизнеспособными.
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Игровая индустрия устроена таким образом, что многие проекты, находящиеся в состоянии прототипов, последствии, что называется, «отправляются в стол». Сколько видеоигр за всю историю данной промышленности были отменены, не счесть, но сегодня стала известна история ещё одного умерщвлённого ещё в стадии зародыша проекта.

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Информация поступила из откровений бывшей сотрудницы Electronic Arts Ким Салзер, трудившейся в компании с 2000 по 2003 год. В то время «Гарри Поттер» только набирал популярность, и Electronic Arts поступило предложение сделать по мотивам данной волшебной франшизы MMO-видеоигру.

Разработка шла активно: была готова даже внутренняя бета-версия игры, однако впоследствии Electronic Arts, в начале двухтысячных находившаяся в неопределённом положении, решила не рисковать и отменить производство проекта: тогдашнее руководство издательства не поверило в жизнеспособность «Гарри Поттера», посчитав, что дольше двух лет франшиза не проживёт.

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Но, как мы знаем из истории, EA ошиблась, и «Гарри Поттер» ныне — одна из самых известных и успешных франшиз. Сейчас по ней создаётся приключенческая ролевая игра Hogwarts Legacy, действие которой развернётся примерно за век до описанных в книгах и кинофильмах событий.

#electronic arts
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