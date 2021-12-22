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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
ESL в следующем году проведёт серию женских турниров по Counter-Strike Global Offensive
В рамках GGForAll — инициативы по борьбе с дискриминацией в киберспорте.
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Занимающаяся проведением киберспортивных мероприятий организация ESL объявила о том, что следующий киберспортивный год частично пройдёт в рамках инициативы по борьбе с дискриминацией в киберспорте, и по такому поводу анонсировала на 2022-й год целую серию женских турниров по Counter-Stike Global Offensive с общим призовым фондом в полмиллиона долларов. Турниры будут проходить под хэштегом #GGForAll.

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Идея турниров проста: команды киберспортсменок будут сражаться за звание лучшей. Турниры будут проходить ежемесячно вплоть до конца следующего года.

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В чём, правда, заключается идея борьбы с дискриминацией, учитывая, что составы команд подразумеваются как исключительно женские, непонятно. По логике, в мире, где царит равноправие, леди и джентльмены должны сражаться плечом к плечу, а то нехорошо как-то получается.

#valve #counter-strike global offensive
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