Занимающаяся проведением киберспортивных мероприятий организация ESL объявила о том, что следующий киберспортивный год частично пройдёт в рамках инициативы по борьбе с дискриминацией в киберспорте, и по такому поводу анонсировала на 2022-й год целую серию женских турниров по Counter-Stike Global Offensive с общим призовым фондом в полмиллиона долларов. Турниры будут проходить под хэштегом #GGForAll.
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Идея турниров проста: команды киберспортсменок будут сражаться за звание лучшей. Турниры будут проходить ежемесячно вплоть до конца следующего года.
В чём, правда, заключается идея борьбы с дискриминацией, учитывая, что составы команд подразумеваются как исключительно женские, непонятно. По логике, в мире, где царит равноправие, леди и джентльмены должны сражаться плечом к плечу, а то нехорошо как-то получается.