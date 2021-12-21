Проект обзавёлся издателем и приблизительными сроками релиза.

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Разработчики из Pulsatrix Studios заявили, что психологический хоррор с довольно громоздким названием Fobia: St. Dinfna Hotel будет издан в сотрудничестве с издательством Maximum Games. Соответствующая информация была обнародована в официальном микроблоге разработчиков.

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Главный герой хоррора — журналист Роберто, которому «посчастливилось» отправиться изучать роскошный заброшенный отель. Как полагается для подобных хорроров, на новом месте нашего героя ждёт какая-то чертовщина, череда странных событий и мистических совпадений.

Авторы хоррора Fobia: St. Dinfna Hotel обещают не дать игрокам заскучать, организовав для них экскурсию по богато обставленным уровням вкупе с обязательным в таких случаях решением головоломок разной сложности.

Журналист может не только прятаться в шкафах и жалобно скулить от страха, но и давать отпор врагам (они тут обязательно будут) с помощью огнестрельного оружия. Как герою следует решать возникающие непростые дилеммы — решать только игроку.

Основной список особенностей Fobia выглядит следующим образом:

режим от первого лица;

использования оружия для защиты;

головоломки со встроенным «рандомизатором» — у двух разных игроков решения обязательно будут разные;

возможность комбинировать предметы;

увеличение количества доступных механик на протяжении всего прохождения.

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У проекта давно есть своя страничка в Steam, там же доступна демоверсия. Fobia: St. Dinfna Hotel должна выйти на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S в будущем году.