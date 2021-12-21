Разработчики из Pulsatrix Studios заявили, что психологический хоррор с довольно громоздким названием Fobia: St. Dinfna Hotel будет издан в сотрудничестве с издательством Maximum Games. Соответствующая информация была обнародована в официальном микроблоге разработчиков.
реклама
Главный герой хоррора — журналист Роберто, которому «посчастливилось» отправиться изучать роскошный заброшенный отель. Как полагается для подобных хорроров, на новом месте нашего героя ждёт какая-то чертовщина, череда странных событий и мистических совпадений.
Авторы хоррора Fobia: St. Dinfna Hotel обещают не дать игрокам заскучать, организовав для них экскурсию по богато обставленным уровням вкупе с обязательным в таких случаях решением головоломок разной сложности.
Основной список особенностей Fobia выглядит следующим образом:
- режим от первого лица;
- использования оружия для защиты;
- головоломки со встроенным «рандомизатором» — у двух разных игроков решения обязательно будут разные;
- возможность комбинировать предметы;
- увеличение количества доступных механик на протяжении всего прохождения.
У проекта давно есть своя страничка в Steam, там же доступна демоверсия. Fobia: St. Dinfna Hotel должна выйти на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S в будущем году.