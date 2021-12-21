Компания Ubisoft собирается добавить поддержку 60 кадров/с в консольные версии Assassin’s Creed Origins, соответствующее программное обновление получат игры на PlayStation 5 и Xbox Series X и S.
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К сожалению, других деталей обновления представлено не было, сроки его выхода Ubisoft тоже не торопится называть. Есть все основания предполагать, что апдейты появятся в самое ближайшее время.
We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned! 👀— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 21, 2021
Напомним, Assassin’s Creed Origins поступила в продажу ещё в 2017 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Проект также представлен в Steam, где у него есть 86 % рейтинга на основании свыше 66 тысяч отзывов. Кстати, прямо сейчас его (в самых разных вариантах изданий) можно прикупить в магазине Valve со скидкой 80 %.