Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Assassin’s Creed Origins на PS5 и Xbox Series X|S получат поддержку 60 кадров/с
Никогда не поздно, как говорится.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Компания Ubisoft собирается добавить поддержку 60 кадров/с в консольные версии Assassin’s Creed Origins, соответствующее программное обновление получат игры на PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

реклама

К сожалению, других деталей обновления представлено не было, сроки его выхода Ubisoft тоже не торопится называть. Есть все основания предполагать, что апдейты появятся в самое ближайшее время.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 15 000р
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Напомним, Assassin’s Creed Origins поступила в продажу ещё в 2017 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Проект также представлен в Steam, где у него есть 86 % рейтинга на основании свыше 66 тысяч отзывов. Кстати, прямо сейчас его (в самых разных вариантах изданий) можно прикупить в магазине Valve со скидкой 80 %.

#ubisoft #assassins creed origins
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

СМИ: Ubisoft покидают многие сотрудники, что негативно отражается на проектах
Ubisoft переиздала боевик Far Cry 3 Blood Dragon на консолях прошлого и текущего поколений
NFT-контент от Ubisoft пока не пользуется спросом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
218
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
65
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
32
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
38
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
40
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
37
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
20:38
он пересел с тн моника 2010 года выпуска. на ипс ва моник 2020 года выпуска).
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
ev_rus
20:38
тебя еще не нахлобучили, чушок, с твоей тематикой сайта? ты на форум то (конференцию) зайди, если не лох, посмотри там тематики сайта то.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Виталий Shokerxxx
20:37
посаны из мти ученые которые в фолыче 4 институт сделали что челики не видят выше 87 герцов.)
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Виталий Shokerxxx
20:36
сейчас 90% моников все норм. главное подрубить настроить правильно. и провериться у врача че по чем хоккей с мячом может внутриглазное давление фигачит.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Sergei Svinobaklan
20:36
С виду какая - то аэровафля)))
Инженеры MIT создали самый длинный в мире гибкий оптоволоконный аккумулятор
ev_rus
20:34
ОнлайнТрейд хороший магаз по ценам, там многое заказываю, моя MSI 3060 ОС 89 тысяч, где цены упали, хз, в июле вот падали, брал за 55 тысяч.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Дмитрий Михайлов
20:34
А сколько ждать надо-то ? Вот до сих пор старичёк на 64ГБ пыхтит: Общее время работы = 72926 ч Всего хост записей = 26776 ГБ ( примерно 420 раз перезаписан) nvme 128ГБ в качестве флешки Не берите...
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
t-dirt
20:33
снижать яркость, я снижаю до 7-8.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Кушайте
20:33
Так я про это и написал ...
Microsoft усложнила отказ от Edge и ввела принудительный запуск сайтов на своём браузере
Виталий Shokerxxx
20:32
или когда играешь в темном помещении при ярком монике тоже выжигает глаза к куям.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем