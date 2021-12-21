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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Дизайн-директор Age of Empires IV объявил об уходе из Relic Entertainment после 24 лет работы
Видимо, устал человек. С каждым бывает.
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Новости об уходе именитых и опытных разработчиков из не менее именитых студий за последние два года стали появляться столь часто, что уже не вызывают никакого удивления. То ли девелоперы «выгорают», трудясь в продиктованных пандемией условиях, то ли просто стечение обстоятельств — сказать сложно. В чём же можно быть полностью уверенными, так это в том, что Куин Даффи, дизайн-директор Age of Empires IV, проработавший в студии Relic Entertainment двадцать четыре года, объявил об уходе из компании.

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Причинами своего ухода, равно как планами на будущее, Даффи не поделился, так что чем теперь будет заниматься опытный разработчик игр, неизвестно.

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Что касается Age of Empires IV, то игра вышла в конце октября и получила очень тёплые отзывы от игроков. Напоминаем, что четвёртая номерная часть культовой стратегической франшизы возвращает нас во времена Средневековья и внедряет в проект множество новых геймплейных механик, делая каждую из представленных игровых цивилизаций по-настоящему уникальной с точки зрения отыгрыша.

#xbox game studios #relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
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