Новости об уходе именитых и опытных разработчиков из не менее именитых студий за последние два года стали появляться столь часто, что уже не вызывают никакого удивления. То ли девелоперы «выгорают», трудясь в продиктованных пандемией условиях, то ли просто стечение обстоятельств — сказать сложно. В чём же можно быть полностью уверенными, так это в том, что Куин Даффи, дизайн-директор Age of Empires IV, проработавший в студии Relic Entertainment двадцать четыре года, объявил об уходе из компании.
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Причинами своего ухода, равно как планами на будущее, Даффи не поделился, так что чем теперь будет заниматься опытный разработчик игр, неизвестно.
Что касается Age of Empires IV, то игра вышла в конце октября и получила очень тёплые отзывы от игроков. Напоминаем, что четвёртая номерная часть культовой стратегической франшизы возвращает нас во времена Средневековья и внедряет в проект множество новых геймплейных механик, делая каждую из представленных игровых цивилизаций по-настоящему уникальной с точки зрения отыгрыша.