Текучка кадров — естественное явление, но когда оно происходит в рамках пусть и крупной, но всё же отдельно взятой корпорации, причём достаточно «бодрыми» темпами, то есть повод задуматься. Несколько часов назад издание Axios опубликовало статью, из которой следует, что на протяжении последних полутора лет Ubisoft стремительно теряет разработчиков, причём значительная часть из них — опытные ветераны, за плечами которых не один AAA-релиз.
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Согласно информации Axios, разработчиков не устраивает оплата труда, плюс они не разделяют взглядов руководства на развитие игровой индустрии и курсом, который взяли хозяева Ubisoft. Кроме того, отдельные категории сотрудников недовольны тем, насколько пассивно руководство компании относится к «токсичному» поведению: когда внутри коллективов происходят притеснения по тем или иным признакам, нетерпимость по отношению к представителям меньшинств и прочие табуированные в современном обществе вещи.
Одни, пользуясь наработанным в Ubisoft портфолио, уходят в другие крупные студии, другие предпочитают более размеренный и свободный инди-сегмент. Как следствие, страдают находящиеся в разработке проекты Ubisoft: из одних только студий в Торонто и Монреале, как сообщается, за последние полгода уволились около шестидесяти человек.
Как бы то ни было, очевидно, что существуют компании, способные предоставить лучшие условия, чем Ubisoft. Иначе недовольных бы было куда меньше: за достойные деньги большинство вполне готово проглотить свою гордость и потерпеть «неудобства».