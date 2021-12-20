Игра должна выйти в будущем году.

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Создатели приключенческой игры Backbone с енотом-детективом в главной роли рассказали о своём новом проекте, над которым они сейчас работают. Поклонников смышлёного енота должен приятно удивить тот факт, что студия EggNut в данный момент работает над продолжением Backbone. Если точнее, речь идёт о новой игре в той же вселенной, населённой антропоморфными животными.

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По случаю анонса новой игры EggNut выпустили отдельный трейлер, демонстрирующий улицу заснеженного города. Витрины магазинов, горизонтальное перемещение камеры, мрачный саундтрек — вот и всё, что можно там заприметить. Разработчики не стали показывать персонажей нового проекта, в тизере нет абсолютно никого.

О проекте во вселенной Backbone мало что известно. Список целевых платформ не назван, подробностей сюжета тоже нет. Зато мы знаем, что он должен выйти в 2022 году.

Что до Backbone, то этот приключенческий проект вышел 8 июня текущего года. Авторы называют его «нарративным приключением о личностной трансформации в жанре постнуар». Частный детектив-енот по имени Говард Лотор отправляется исследовать Ванкувер, населённый антропоморфными животными.

Backbone вдохновлена фильмами в жанре нуар, странной фантастикой, постсоветской эстетикой, современными политическими режимами, работами Линча и Кауфмана и экзистенциальной философией Сартра. Тут есть сложными разветвлённые диалоги в духе классических CRPG и свободное исследование игрового мира.

«Конец всего сущего неизбежен, но какая именно версия Говарда Лотора достигнет концовки, решать вам» — гласит официальное описание проекта.

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В магазине Steam у приключенческой игры Backbone есть 61 % рейтинга на основании одной тысячи отзывов. Примечательно, что из недавних обзоров положительных заметно больше — 86 %.