Полторы недели назад прошла церемония The Game Awards 2021. Единичные достойные анонсы, очень много инди и вторичных по своей сути игр — было, откровенно говоря, достаточно скучно. Тем не менее, церемония продолжает устанавливать рекорды просмотров: в этом году её организаторы зафиксировали 85 миллионов зрителей на трёх десятках площадок.
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По сравнению с The Game Awards 2020 рост получился совсем незначительным: всего около двух процентов — в прошлом году церемонию посмотрели 83 миллиона зрителей. Возможно, мы имеем дело с насыщением рынка, когда новых зрителей уже попросту неоткуда взять.
Также не стоит забывать и про фактор пандемии: когда мир рано или поздно вернётся к прежней жизни, статистика не только игр, но и всех связанных с ними сервисов и мероприятий закономерно будет демонстрировать «отрицательный рост». Этому не надо удивляться; к этому надо готовиться.