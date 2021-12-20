Достаточно серьёзные показатели для модификации-то.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В начале прошлой недели для культовой Gothic II вышла фанатская модификация под названием «Хроники Миртаны: Архолос». По уровню качества мода и любви игроков к «Готике» сразу стало предельно ясно, что работу ждёт признание со стороны общественности. Так оно и случилось: сегодня разработчики мода сообщили о том, что на текущий момент «Хроники Миртаны» добавлены в библиотеки свыше 110 тысяч пользователей.

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Ежедневная аудитория главы «Архолос» при этом составляет порядка 30 тысяч человек, а пиковый «онлайн» — 10 тысяч человек. Важно помнить, что статистика собирается только со Steam-версии мода, в то время как проект также доступен на собственном сайте и в GOG. Впрочем, вряд ли их статистика достаточно внушительна, чтобы хоть как-то изменить общий фон.

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Мод повествует о том, как молодой человек по имени Марвин прибывает в великий город Архолос, чтобы найти себя в этом жестоком мире. В модификации заявлено свыше полутора сотен квестов, присутствует полная озвучка, а также реализована обновлённая система «крафтинга». На сегодняшний день «Хроники Миртаны» получили высоченный 98-процентный пользовательский рейтинг в Steam