Могло быть хуже: игру могли вообще не допустить к продаже в Германии.

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В отдельных государствах, в частности, в Германии, надзорные органы щепетильно относятся к тем или иным элементам видеоигр. Как сообщают немецкие подразделения крупных европейских игровых изданий, грядущий зомби-боевик Dying Light 2 выпустят в стране только с серьёзными изменениями на уровне цензуры.

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Например, как стало известно представителям СМИ, немецкая версия Dying Light 2 получит возрастной рейтинг 18+, при этом в ней, в отличие от общемировых версий, нельзя будет расчленять оппонентов и убивать мирных NPC (неигровых персонажей). Разработчики из Techland должны будут предоставить на суд немецких цензоров изменённую версию Dying Light 2, после чего решение вступит в силу.

Как уверяют сами разработчики, данные изменения никак не повлияют на игровой процесс Dying Light 2. Проще говоря, те неигровые персонажи, которых можно будет убить в общемировой версии игры, никоим образом на развитие игровых событий не влияют. А те, кто влияют, наверняка наделены бессмертием. Раньше, к слову, в ролевых играх можно было убить любого персонажа, что порой приводило к тупиковым ситуациям в сюжете и невозможности его завершения без загрузки раннего сохранения. Впоследствии в тех же играх серии The Elder Scrolls к важным сюжетным персонажам стали применять флаг «essential», делающий невозможным их уничтожение.

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Запуск Dying Light 2 назначен на 4 февраля на всех актуальных платформах.