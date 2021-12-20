Что, мягко говоря, ни о чём.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Демонстрационные версии в современной игровой промышленности — явление столь редкое, что заслуживает даже отдельных упоминаний в новостных лентах. Особенно, когда демоверсия выходит за месяц до полноценного релиза проекта. Сегодня речь идёт о стратегии Expeditions Rome — новой части широко известной в узких кругах франшизы — на днях получившей свой небольшой «пробник» в Steam.

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Игровой процесс в «демо» Expeditions Rome ограничен четырьмя часами, однако есть и хорошая новость: достигнутый в ходе прохождения демоверсии прогресс будет сохранён на учётной записи, так что при желании игроки смогут продолжить прохождение.

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Сделать это, впрочем, удастся только с 20 января. Напоминаем, что в Expeditions Rome нам выпадает роль легата Римского Легиона, которому предстоит распутывать политические интриги, попутно объездив весь известный римлянам мир.