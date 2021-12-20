Разработчики из Double Fine подвели итоги 2021 года, опубликовав специальную заметку на странице краудфандингового сервиса Fig. Как оказалось, студия уже занята работой сразу над несколькими новыми проектами — для этих целей разработчикам даже пришлось разделиться на несколько команд. Double Fine хочет поэкспериментировать со стилями, поэтому парочка новых проектов будут разительно отличаться друг от друга.
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Напомним, в августе текущего года руководитель студии Тим Шейфер уже заявлял, что команда хочет работать над чем-то принципиально иным и уникальным. Базис для реализации заявленных планов начал потихоньку выстраиваться.
О дальнейшей судьбе недавно выпущенной Psychonauts 2 разработчики тоже рассказали. Начнём с того, что в первом квартале 2022 года девелоперы собираются выпустить следующие главы официального саундтрека игры. Затем Psychonauts 2 получит версии для Mac и Linux, про текстовый перевод на русский язык тоже нельзя забывать.
Представители Double Fine дали понять, что планировали добавить русский язык в Psychonauts 2 ещё на ранних стадиях разработки. Почему это не было сделано на релизе — можно прочитать в предыдущих заметках.
Также во втором квартале будущего года должен выйти документальный фильм о разработке Psychonauts 2, его производством сейчас занимается студия 2 Player Productions. До конца следующего года в продажу также поступят физические издания проекта (включая коллекционные) и разнообразный «мерч».
Double Fine поздравила игроков с наступающими праздниками и приложила к сообщению открытку с пожеланиями.