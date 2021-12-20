Студия экспериментирует с жанрами и визуальным стилем.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из Double Fine подвели итоги 2021 года, опубликовав специальную заметку на странице краудфандингового сервиса Fig. Как оказалось, студия уже занята работой сразу над несколькими новыми проектами — для этих целей разработчикам даже пришлось разделиться на несколько команд. Double Fine хочет поэкспериментировать со стилями, поэтому парочка новых проектов будут разительно отличаться друг от друга.

реклама

Напомним, в августе текущего года руководитель студии Тим Шейфер уже заявлял, что команда хочет работать над чем-то принципиально иным и уникальным. Базис для реализации заявленных планов начал потихоньку выстраиваться.

О дальнейшей судьбе недавно выпущенной Psychonauts 2 разработчики тоже рассказали. Начнём с того, что в первом квартале 2022 года девелоперы собираются выпустить следующие главы официального саундтрека игры. Затем Psychonauts 2 получит версии для Mac и Linux, про текстовый перевод на русский язык тоже нельзя забывать.

Представители Double Fine дали понять, что планировали добавить русский язык в Psychonauts 2 ещё на ранних стадиях разработки. Почему это не было сделано на релизе — можно прочитать в предыдущих заметках.

Также во втором квартале будущего года должен выйти документальный фильм о разработке Psychonauts 2, его производством сейчас занимается студия 2 Player Productions. До конца следующего года в продажу также поступят физические издания проекта (включая коллекционные) и разнообразный «мерч».

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Double Fine поздравила игроков с наступающими праздниками и приложила к сообщению открытку с пожеланиями.