Наверное, он (прогресс) есть.

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В самом конце прошлого года моддер Halk Hogan, создавший для культовой The Witcher 3 Wild Hunt графическую модификацию HD Reworked Project, анонсировал улучшенную, «некстгенную» версию своего творения. Похоже, к моменту его готовности уже даже самые стойкие перестанут называть PS5 и Xbox Series «некстгеном» (хотя прекращать пора было уже год назад), однако моддер не унывает и, более того, сегодня поделился видеороликом с демонстрацией прогресса в деле создания улучшенной версии своего проекта.

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В основном модификация затрагивает текстуры, меняя их на аналоги с более высоким разрешением и, как следствие, детализацией. Насколько преобразуется внешний вид The Witcher 3 с данной модификацией, можно посмотреть ниже.

Стоит отметить, что работа Halk Hogan получила признание на высшем уровне: сами представители CD Projekt RED неоднократно отмечали его проект и заявляли, что моддеру удаётся визуально облагородить игру, сохранив при этом её художественный стиль.

Около полугода назад Halk Hogan сообщил, что CD Projekt RED предложила ему посотрудничать. Впредь о данном сотрудничестве, если оно вообще было заключено, никаких новостей не поступало, а сегодня моддер заявил, что никаких важных новостей у него нет.

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Между тем CD Projekt RED корпит над официальными версиями The Witcher 3 для PS5 и Xbox Series — с чёткими текстурами и трассировкой лучей. Релиз должен состояться в следующем году.