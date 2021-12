Получается, есть за что.

В рамках 79-го собрания Всемирной конвенции научной фантастики DisCon III, которая состоялась 19 декабря, была вручена престижная литературная премия «Хьюго» за лучшую научно-фантастическую или фэнтезийную игру. Победителем в данной номинации стала Hades. Проект в своей номинации обошёл The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing: New Horizons, Blaseball Short Circuts и Spiritfarer.

Сама премия «Хьюго» вручается с 1953 года, но видеоигре её вручили впервые. Организаторы дали понять, что в период пандемии люди стали намного чаще играть. Это, что вполне логично, было обусловлено карантинными ограничениями.

Ещё один важный момент, связанный с вручением игре «Хьюго», связан с её единовременностью. Гарантий того, что данная номинация останется и в будущем году, пока нет. Организаторы пока просто не исключают подобный вариант.

Что до разработчиков Hades, то их творческий руководитель Грег Касавин уже поблагодарил организаторов «Хьюго» и особенно подчеркнул, что получение такой престижной награды — большая честь для Supergiant Games.

Полная версия Hades вышла в сентябре прошлого года. В Steam у данного проекта имеется аж 98 % рейтинга на основании 158 тысяч отзывов.