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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аналитики составили топ-8 самых прибыльных мобильных игр в этом году
Ничего нового, впрочем.
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То, что мобильный гейминг развивается семимильными шагами, принося разработчикам таких игр всё большие и большие прибыли, вряд ли является для кого-то секретом. Если же это вдруг стало для вас откровением, то масштаб повальной «мобилизации» гейминга можно оценить, взглянув на материал от аналитической фирмы Sensor Tower, составившей топ-8 заработавших наибольшие в этом году суммы проектов для мобильных устройств.

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Естественно, статистика ещё не окончательная, поскольку и год сам по себе пока не завершился, но представители Sensor Tower справедливо считают, что кардинальным образом эти финансовые показатели уже не изменятся. Безусловными лидерами являются PUBG Mobile и Honor of Kings — остальные проекты сильно отстают от двух лидеров. Вот, как выглядит восьмёрка самых прибыльных мобильных игр за этот год:

  • PUBG Mobile — $2.8 млрд;
  • Honor of Kings — $2.8 млрд;
  • Genshin Impact — $1.8 млрд;
  • Roblox — $1.3 млрд;
  • Coin Master — $1.3 млрд;
  • Pokemon GO — $1.2 млрд;
  • Candy Crush Saga — $1.2 млрд;
  • Garena Free Fire — $1.1 млрд.

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Аналитики считают, что общемировой рынок мобильных игр в этом году составит $89.6 млрд, или на 12.6 % больше, чем по итогам прошлого года. Чем вам не ошеломительный рост?

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Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
14:58
Не всегда. Я в последний раз играл год что ли назад (или два?) решил прокачать унылый Тигр 2, потому что классика, а его сразу после этого взяли и неслабо апнули в имбу. Вообще я гораздо больше играл ...
Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
ахахах
14:57
а штоб сидел и улыбался.Вообще 11 конешно бесит уже
Microsoft планирует удалить из Windows 11 командную строку
Петр Петренко
14:56
Это точно)) друг за другом пересчитывают и сверяют
Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
jivcheg
14:54
Почти неделю спустя публикация о дырявом патче который отозвали через 4 часа после релиза.
Патч для уязвимости в библиотеке Log4J сам содержит уязвимость
Виталий Shokerxxx
14:53
ага сел бы. ни кто не сидит. и что электрокары доктор порше еще 100 лет назад изобретал. и ракеты что от этого обычным людям? просто отмывка бабок на хайпе ни кто ни куда не полетит ни на луну и марс.
Илон Маск заплатит $12 млрд налогов и станет крупнейшим физлицом-налогоплательщиком в истории США
Геннадий Малинин
14:51
Мозг твой должен настораживать. Речь о замене терминала на новый. МС не планирует и нем будет убрать CMD.exe.
Microsoft планирует удалить из Windows 11 командную строку
fokuslotus
14:51
ну это отличные новости
Похоже, новая Mass Effect создаётся на движке Unreal Engine 5
Геннадий Малинин
14:49
Больше ведись на кликбейты. Речь о замене стандартного терминала на новый Windows Terminal. cmd.exe там останется всегда.
Microsoft планирует удалить из Windows 11 командную строку
_KVV
14:45
Как можно играть в это г... на мобилка, и еще и надонатить на миллиарды....
Аналитики составили топ-8 самых прибыльных мобильных игр в этом году
Yuri Popov
14:42
Выкачал - превратили в говно, качай следующую имбу, выкачал - превратили в говно, качай следующую... Пошли они на х..й, пусть лохов разводят.
Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
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