То, что мобильный гейминг развивается семимильными шагами, принося разработчикам таких игр всё большие и большие прибыли, вряд ли является для кого-то секретом. Если же это вдруг стало для вас откровением, то масштаб повальной «мобилизации» гейминга можно оценить, взглянув на материал от аналитической фирмы Sensor Tower, составившей топ-8 заработавших наибольшие в этом году суммы проектов для мобильных устройств.
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Естественно, статистика ещё не окончательная, поскольку и год сам по себе пока не завершился, но представители Sensor Tower справедливо считают, что кардинальным образом эти финансовые показатели уже не изменятся. Безусловными лидерами являются PUBG Mobile и Honor of Kings — остальные проекты сильно отстают от двух лидеров. Вот, как выглядит восьмёрка самых прибыльных мобильных игр за этот год:
- PUBG Mobile — $2.8 млрд;
- Honor of Kings — $2.8 млрд;
- Genshin Impact — $1.8 млрд;
- Roblox — $1.3 млрд;
- Coin Master — $1.3 млрд;
- Pokemon GO — $1.2 млрд;
- Candy Crush Saga — $1.2 млрд;
- Garena Free Fire — $1.1 млрд.
Аналитики считают, что общемировой рынок мобильных игр в этом году составит $89.6 млрд, или на 12.6 % больше, чем по итогам прошлого года. Чем вам не ошеломительный рост?