Ничего нового, впрочем.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

То, что мобильный гейминг развивается семимильными шагами, принося разработчикам таких игр всё большие и большие прибыли, вряд ли является для кого-то секретом. Если же это вдруг стало для вас откровением, то масштаб повальной «мобилизации» гейминга можно оценить, взглянув на материал от аналитической фирмы Sensor Tower, составившей топ-8 заработавших наибольшие в этом году суммы проектов для мобильных устройств.

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Естественно, статистика ещё не окончательная, поскольку и год сам по себе пока не завершился, но представители Sensor Tower справедливо считают, что кардинальным образом эти финансовые показатели уже не изменятся. Безусловными лидерами являются PUBG Mobile и Honor of Kings — остальные проекты сильно отстают от двух лидеров. Вот, как выглядит восьмёрка самых прибыльных мобильных игр за этот год:

PUBG Mobile — $2.8 млрд;

Honor of Kings — $2.8 млрд;

Genshin Impact — $1.8 млрд;

Roblox — $1.3 млрд;

Coin Master — $1.3 млрд;

Pokemon GO — $1.2 млрд;

Candy Crush Saga — $1.2 млрд;

Garena Free Fire — $1.1 млрд.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Аналитики считают, что общемировой рынок мобильных игр в этом году составит $89.6 млрд, или на 12.6 % больше, чем по итогам прошлого года. Чем вам не ошеломительный рост?