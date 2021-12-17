Что и так было понятно и ожидаемо.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Команда разработки консоли Steam Deck рассказала в интервью изданию PC Gamer о готовящихся специальных обновлениях для самых известных игр Valve. Counter-Strike: Global Offensive, серии игр Half-Life и Portal, а также другие проекты получат апдейты, которые оптимизируют их работу на новой портативной консоли. Представители Valve также пояснили, что над оптимизацией игр работает сразу несколько команд, каждой из них предоставлен отдельный объём работ.

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Например, та же CS: GO для Steam Deck получит улучшенную поддержку контроллеров. Valve собирается обновить самые устаревшие элементы интерфейса онлайн-шутера, среди которых есть круговое меню оружия.

Dota 2 тоже получит увесистый набор оптимизаций для Steam Deck. Команда разработки проекта уже реализовала в экспериментальном режиме поддержку контроллеров. Игры серии Half-Life тоже получат множество изменений, большинство из которых затронет систему навигации по меню. С управлением с помощью контроллера всё давно решено.

Left 4 Dead 2 получит небольшой патч с улучшенной поддержкой Steam Deck, а обе части Portal уже оптимизировали для запуска с консоли, тестирование тоже пройдено.

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На данный момент установлено, что Valve планирует выпустить свою портативную консоль в феврале. Переносов сроков запуска больше не планируется.