На PC это не требуется, ибо PC — вечный «некстген» по определению.

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На прошлой неделе внимательные посетители японского PlayStation Store заметили упоминание переиздания тепло принятого в своё время ретрофутуристического боевика Far Cry 3 Blood Dragon — пожалуй, единственного успешного ответвления основной серии. Что ж, долго ждать не пришлось: сегодня Ubisoft объявила о перевыпуске Blood Dragon на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. Компьютеры в перечне платформ не указаны, потому что им переиздание не требуется: PC — это по определению вечный «некстген». Если, конечно, есть деньги на его вечные «апгрейды».

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Переизданная версия Far Cry 3 Blood Dragon входит в состав сезонного абонемента к Far Cry 6.

Новое издание Far Cry 3: Blood Dragon доступно УЖЕ СЕЙЧАС в рамках Season Pass для #FarCry6!



Отправляйтесь в будущее – 2007-й год. Сыграйте за сержанта Рекса Кольта и заново или впервые откройте для себя знаменитую игру. pic.twitter.com/sQGT9BQfEr — Ubisoft Russia (@UbisoftRussia) December 17, 2021

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Напоминаем, что действие Far Cry 3 Blood Dragon происходит в 2007 году, но в декорациях 1980-х. Ожидайте ураганный экшен, отсылки к популярной культуре тех лет, ну и немножко ностальгии по старым боевикам.