Всего месяц прошёл с момента выхода детективного приключения Sherlock Holmes Chapter One, а разработчики уже анонсируют для него сюжетное DLC. Так, уже сегодня проект пополнится аддоном под названием Beyond a Joke. Само по себе дополнение небольшое, однако оно является первым из трёх запланированных на данный момент. Последующие небольшие дополнения, по всей видимости, также будут выходить с периодичностью раз в месяц.
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Итак, по сюжету Boyond a Joke юному Шерлоку Холмсу предстоит разыскать искусного вора, промышляющего грабежом наиболее зажиточных жителей Кордоны. Видимо, вор следует кодексу воровской чести и не грабит уже изначально бедных людей.
Обладатели делюкс-издания Sherlock Holmes Chapter One или сезонного пропуска к игре получат доступ к дополнению автоматически. Все остальные смогут приобрести его отдельно; если, конечно, захотят.