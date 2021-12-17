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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 2-й: Neon Abyss
Продолжается предновогодний марафон подарков от Epic Games Store.
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День 2-й (17 декабря): На второй день праздничного марафона подарков в Epic Games Store стартовала раздача роуглайк-платформера Neon Abyss, в котором нам в составе «Мрачного отряда» необходимо «со стрельбой прокладывать себе путь в Бездну». Проект примечателен тем, что локации в нём эволюционируют, поэтому каждое новое прохождение получается уникальным.

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Игра появилась на свет летом прошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки. Этим, к слову, и уникальны раздачи в Epic Games Store: да, в большинстве случаев там дарят откровенный «неликвид», но с высокими пользовательскими рейтингами.

День 1-й (16 декабря): О том, что Epic Games перед рождественскими и новогодними праздниками на полную мощность включит свой раздатчик бесплатных игр под названием Epic Games Store, нам известно уже с прошлой недели. Сегодня марафон подарков официально стартовал, и первым из грядущих подарков стала приключенческая ролевая игра Shenmue III.

Данный проект в своё время получил массу критических отзывов, но в целом игроки сходились во мнении, что Shenmue III представляет собой достойное продолжение серии. Бесплатно так точно сгодится.

Напоминаем, что в рамках праздничного марафона игры будут меняться каждые сутки, так что времени на раздумья у вас мало: увидели новость — лучше сразу забрать подарок, чтобы его не упустить.

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Следующая подарочная игра — секретная. Почему? Ну, очевидно, чтобы не портить новогодний сюрприз.

#epic games #epic games store
4
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vovsir
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antagonist
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KAHAT
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