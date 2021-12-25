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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 10-й: Prey (2017)
Продолжается предновогодний марафон подарков от Epic Games Store.
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День 10-й (25 декабря): Ещё когда в Сети только появилась утечка о грядущей предновогодней раздаче игр в Epic Games Store, автор утечки упомянул, что на Рождество (по григорианскому календарю) в магазине подарят Prey (2017). Так оно и случилось: вплоть до завтрашнего вечера вы можете получить в подарок этот замечательный и обласканный критиками и игроками проект.

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Prey (2017) представляет собой футуристический экшен с элементами головоломки и хоррора, в котором нам выпадает роль Моргана Ю, оказавшегося на исследовательской космической станции, захваченной тифонами — инопланетными существами, способными принимать облик чего угодно, и явно намеревающимися атаковать Землю. Чтобы остановить инопланетную угрозу, Моргану самому предстоит частично стать инопланетянином, изучив их сверхъестественные способности.

День 9-й (24 декабря): Гигантская по своим масштабам раздача игр в Epic Games Store продолжается. Сегодня предложение обновилось, так что вплоть до завтрашнего вечера все желающие смогут забрать Pathfinder Kingmaker, да ещё и в издании Enhanced Plus.

Pathfinder Kingmaker — ролевая фэнтезийная игра, авторы которой, ребята из московской студии Owlcat Games, вдохновлялись бессмертной классикой в лице Baldur’s Gate, Arcanum, Fallout и Neverwinter Nights. Игра появилась на свет в 2018 году и получила в основном положительные пользовательские оценки.

День 8-й (23 декабря): Обычно Epic Games раздаёт в своём магазине в качестве подарков откровенный «неликвид» и прочий многолетний валежник, однако на праздничной раздаче компания, по всей видимости, решила отыграться за весь год, обеспечив игроков массой очень достойных предложений. С сегодняшнего дня и вплоть до завтрашнего вечера все желающие могут забрать в вечное пользование ролевой проект Vampyr от создателей Life is Strange и Remember Me.

В Vampyr мы играем за врача-вампира, которому предстоит постоянно балансировать между своим профессиональным долгом и жаждой крови, доступа к которой у него по роду деятельности, сами понимаете, предостаточно. Игра вышла летом 2018 года и получила достаточно тёплые отзывы. Конечно, даже близко не шедевр, но поиграть на разок — вполне достойно.

День 7-й (22 декабря): Седьмой день праздничной раздачи игр в Epic Games Store не предвещал ничего интересного. Предсказание отчасти сбылось: с сегодняшнего дня и вплоть до завтрашнего вечера пользователи Epic Games Store могут забрать достаточно неплохой тактический проект про животных-мутантов Mutant Year Zero Road to Eden.

По сюжету Mutant Year Zero Road to Eden, мы попадаем в уничтоженный в ядерной войне мир. Высокий уровень радиации поспособствовал тому, что отдельные виды животных, как то — лисицы, свиньи и даже утки — мутировали и развились в плане интеллекта до уровня, сопоставимого с человеческим. В задачу группы мутантов входит поиск Эдема — нетронутой войной локации, где ещё сохранилась прежняя жизнь. Эдакий оазис посреди ядерных пустошей и развалин.

День 6-й (21 декабря): На шестой день праздничной раздачи игр в Epic Games Store все желающие могут бесплатно получить в вечное пользование кооперативный боевик с динозаврами Second Extinction.

Проект представляет собой шутер, в котором люди сражаются с возродившимися динозаврами-мутантами за право единоличного хозяйствования на Земле. Проект пока представлен в виде игры в раннем доступе, поэтому отношение к нему должно быть соответствующим. Изначально Second Extinction вышла в Steam и получила крайне негативные отзывы, которые со временем и после выпуска обновлений всё же выправились, и на текущий момент составляют 71 %. Что, кстати, довольно мало: обычно в Epic Games Store раздают игры с рейтингом не ниже 80—85 %.

День 5-й (20 декабря): Продолжаем ежедневно пополнять игротеку Epic Games Store подарочными играми. Сегодня нашему вниманию предлагают получивший очень высокие пользовательские оценки карточный инди-проект Loop Hero.

По сюжету Loop Hero, некий злой лич заточил мир во временную петлю, в которой творится невыносимый для обитателей этого мира хаос. Нам предстоит разорвать этот «порочный круг», используя для этого имеющиеся ресурсы и бонусы.

День 4-й (19 декабря): Забрали Remnant From the Ashes в Epic Games Store? Забыли? Ну, теперь уже поздно, поскольку буквально только что предложение в магазине сменилось на новое. В рамках сегодняшней раздачи, которая продлится ровно 24 часа, все желающие могут забрать увлекательное детективное приключение The Vanishing of Ethan Carter.

Данный проект появился на свет осенью 2014 года. Игра повествует о том, как детектив Пол Просперо расследует в небольшом городке цепочку трагических событий, которые приведут его к пропавшему мальчику по имени Итан Картер. В процессе прохождения вам предстоит решать загадки, искать улики, связывать воедино события, а также пользоваться сверхъестественными способностями Пола Просперо.

The Vanishing of Ethan Carter получила очень тёплые отзывы от игроков, хотя практически все как один отмечают её крайне невысокую продолжительность.

День 3-й (18 декабря): Практически феноменальная (в прошлом году было побогаче) по своим масштабам раздача подарков в Epic Games Store продолжается. На третий день акции нашему вниманию представили кооперативный экшен Remnant From the Ashes.

В своё время данная игра уже была роздана в Epic Games Store, где оказалась одной из самых востребованных в качестве безвозмездного дара: более десяти миллионов игроков получили Remnant From the Ashes бесплатно. Естественно, на этот раз всё будет поскромнее: во-первых, и сама раздача продлится всего сутки, да и насыщение произошло ещё год назад. А новым пользователям у EGS взяться практически не откуда.

День 2-й (17 декабря): На второй день праздничного марафона подарков в Epic Games Store стартовала раздача роуглайк-платформера Neon Abyss, в котором нам в составе «Мрачного отряда» необходимо «со стрельбой прокладывать себе путь в Бездну». Проект примечателен тем, что локации в нём эволюционируют, поэтому каждое новое прохождение получается уникальным.

Игра появилась на свет летом прошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки. Этим, к слову, и уникальны раздачи в Epic Games Store: да, в большинстве случаев там дарят откровенный «неликвид», но с высокими пользовательскими рейтингами.

День 1-й (16 декабря): О том, что Epic Games перед рождественскими и новогодними праздниками на полную мощность включит свой раздатчик бесплатных игр под названием Epic Games Store, нам известно уже с прошлой недели. Сегодня марафон подарков официально стартовал, и первым из грядущих подарков стала приключенческая ролевая игра Shenmue III.

Данный проект в своё время получил массу критических отзывов, но в целом игроки сходились во мнении, что Shenmue III представляет собой достойное продолжение серии. Бесплатно так точно сгодится.

Напоминаем, что в рамках праздничного марафона игры будут меняться каждые сутки, так что времени на раздумья у вас мало: увидели новость — лучше сразу забрать подарок, чтобы его не упустить.

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Следующая подарочная игра — секретная. Почему? Ну, очевидно, чтобы не портить новогодний сюрприз.

#epic games #epic games store
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Slumber
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