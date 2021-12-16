День 1-й (16 декабря): О том, что Epic Games перед рождественскими и новогодними праздниками на полную мощность включит свой раздатчик бесплатных игр под названием Epic Games Store, нам известно уже с прошлой недели. Сегодня марафон подарков официально стартовал, и первым из грядущих подарков стала приключенческая ролевая игра Shenmue III.
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Данный проект в своё время получил массу критических отзывов, но в целом игроки сходились во мнении, что Shenmue III представляет собой достойное продолжение серии. Бесплатно так точно сгодится.
Напоминаем, что в рамках праздничного марафона игры будут меняться каждые сутки, так что времени на раздумья у вас мало: увидели новость — лучше сразу забрать подарок, чтобы его не упустить.
Следующая подарочная игра — секретная. Почему? Ну, очевидно, чтобы не портить новогодний сюрприз.