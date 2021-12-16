Потому что может.

Современные портативные устройства — смартфоны и планшеты — обладают уже настолько выдающейся вычислительной мощностью, что вполне способны воспроизводить пусть и визуально ослабленные, но всё же полноценные версии серьёзных игр. Так, с сегодняшнего дня владельцы устройств под управлением iOS и Android получили возможность отправиться на космическую станцию «Севастополь» в рамках ужастика на выживание Alien Isolation.

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На текущий момент игра доступна только в App Store: в Google Play она должна появиться в ближайшие часы.

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Напомним, что Alien Isolation повествует о том, как Аманда Рипли, дочь хорошо всем известной по «Чужим» Эллен Рипли, расследует причины исчезновения своей матери. Для этого она прибывает на космическую станцию «Севастополь», на которой происходит какая-то чертовщина: вышли из строя андроиды, а оставшихся выживших, включая саму Аманду, по всей станции преследует «идеальный организм». Как так вышло, что ксеноморф везде находит Аманду, мы «спойлерить» не будем: вдруг кто-то ещё не прошёл эту игру 2014 года выпуска.