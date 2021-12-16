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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В стратегию Anno 1800 сыграли свыше 2 млн человек
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Компания Ubisoft раскрыла важную информацию насчёт Anno 1800: два специальных сообщения в Twitter должны порадовать фанатов исторической градостроительной стратегии. Стало известно, что в проект успело сыграть свыше 2 миллионов человек — по такому случаю разработчики раздали всем игрокам два варианта внешнего вида для кораблей.

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Второй момент — DLC под названием «Дерево жизни» с новым декоративным деревом в качестве украшения для города. Ubisoft обещает, что часть денег с продаж дополнения отправят в организацию Ecologi, которая занимается озеленением планеты. Мини-дополнение будет находиться в продаже на протяжении ограниченного времени — купить его можно до 31 марта 2022 года.

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Anno 1800 также получила бесплатное обновление, предоставляющее возможность сыграть в первый сценарий «Пожар в Эдеме» нового режима. В нём игроки смогут существенно влиять своими действиями на окружающую среду.

#ubisoft #anno 1800
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если цены бешеные то не буду покупать это говно так что покупайте видеокарты майнеры ради бога что бы вас в ад попали
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