Нормально будет выглядеть. Но не более того.

Два месяца осталось до релиза Horizon Forbidden West. Проект является «кроссгенным», то есть, будет доступен как на современной PlayStation 5, так и на морально устаревшей PlayStation 4. Но устаревание устареванием, а владельцев PS4 ещё слишком много, чтобы игнорировать их как явление, вот разработчики из Guerilla Games и решили наглядно продемонстрировать, что у стареньких консолей ещё есть порох в пороховницах. По такому поводу авторы опубликовали четыре снимка экрана, запечатлённых на PlayStation 4.

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В «объектив камеры» попали различные живописные локации, убеждающие нас в том, что выбрасывать PlayStation 4 на свалку истории пока преждевременно. Ну, по крайней мере, Pro-версию.

Релиз Horizon Forbidden West назначен на 18 февраля. Предпродажная подготовка идёт полным ходом: разработчики то и дело публикуют новые геймплейные ролики, рассказывают об игровом мире и мотивации Элой. Надеемся, что переносов релиза не случится, а спустя определённое время сиквел доберётся и до PC, как это в прошлом году сделала Horizon Zero Dawn.