В общей сложности на всех видео, естественно.

Ни для кого не секрет, что Minecraft — феноменально популярная игра. Будучи доступной на всех платформах и при этом не требуя никакой сверхмощной аппаратуры, охват пользовательской базы у Minecraft циклопический; и вот, данные обстоятельства приносят свои плоды. Сегодня Google сообщила, что Minecraft стала первой игрой, видеоролики по которой на YouTube в общей сложности собрали более одного триллиона просмотров.

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Ситуация явно достойная места в истории развлекательного контента, поэтому на YouTube появилась специальная посвящённая Minecraft страничка, где можно ознакомиться с различными фактами на тему данной кубической «песочницы».

Что касается непосредственно игровых показателей Minecraft, то здесь тоже всё прекрасно: активная пользовательская база (те, кто заходят поиграть хотя бы раз в месяц) составляет 141 миллион человек, а число создателей игрового контента для Minecraft превышает 35 тысяч человек.

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Minecraft появилась на свет в 2009 (полноценно — в 2011) году, и с тех пор развилась по всем параметрам: от контентного до технологического. Будучи самой востребованной игрой на планете, Minecraft закономерно регулярно получает разнообразные обновления. В общем, дальнейшие рекорды и свершения у Minecraft только впереди.