Эд Бун не станет преувеличивать.

В последний раз авторы Mortal Kombat из NetherRealm Studios порадовали нас новым проектом два с половиной года назад, выпустив Mortal Kombat 11. По какой-то плохо понятной причине игроки решили, что на The Game Awards 2021 должны были анонсировать Mortal Kombat 12, но по итогу мы знаем, что новой части культовой серии файтингов на этом мероприятии представлено не было. Естественно, фанаты устроили паломничество в официальный Twitter «отца» серии — Эда Буна — и задали ему соответствующий вопрос.

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Бун ответил, что он ценит энтузиазм игроков в отношении следующей части Mortal Kombat. По словам Буна, студия была бы рада, если бы была готова анонсировать новинку, но реальность такова, что это пока преждевременно. Ситуация находится во власти слишком многих переменных, и далеко не все из них можно разглашать публично.

Really appreciate the enthusiasm for our next game and wish we were ready to announce. But we aren’t yet. Many more variables involved than we are allowed to disclose. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2021

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Слухи о том, что NetherRealm трудится над условной двенадцатой номерной частью Mortal Kombat, появились ещё летом этого года с подачи инсайдера Джеффа Грабба, однако в какие бы то ни было детали они не углублялись.