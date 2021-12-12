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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Final Fantasy XIV Endwalker получила самый высокий пользовательский рейтинг на Metacritic среди проектов уходящего года
9,5 балла из 10 возможных.
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Быть может, Metacritic в плане пользовательских оценок и нельзя считать истиной в последней инстанции, но общее представление о состоянии того или иного проекта он даёт, за что мы его и любим. И вот, по предварительной статистике уходящего года, лучшим игровым проектом из числа вышедших в 2021-м стала Final Fantasy XIV Endwalker, заработавшая 9,5 балла из 10 возможных. Это настолько большая редкость, что лидер оказался безусловным — у ближайшего конкурента, расположившегося на втором месте, 9,1 балла.

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Строго говоря, FF XIV Endwalker не вполне справедливо считать отдельной игрой — всё же это дополнение. А если считать рейтинги исключительно полноценных игр, то лидером окажется обласканная критиками кооперативная головоломка-приключение It Takes Two.

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Ближайшие преследователи — Monster Hunter Rise, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Inscryption и Metroid Dread с Tales of Arise — с пользовательскими оценками от 8,7 до 9.0 баллов.

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