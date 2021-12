9,5 балла из 10 возможных.

Быть может, Metacritic в плане пользовательских оценок и нельзя считать истиной в последней инстанции, но общее представление о состоянии того или иного проекта он даёт, за что мы его и любим. И вот, по предварительной статистике уходящего года, лучшим игровым проектом из числа вышедших в 2021-м стала Final Fantasy XIV Endwalker, заработавшая 9,5 балла из 10 возможных. Это настолько большая редкость, что лидер оказался безусловным — у ближайшего конкурента, расположившегося на втором месте, 9,1 балла.

реклама

Строго говоря, FF XIV Endwalker не вполне справедливо считать отдельной игрой — всё же это дополнение. А если считать рейтинги исключительно полноценных игр, то лидером окажется обласканная критиками кооперативная головоломка-приключение It Takes Two.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Ближайшие преследователи — Monster Hunter Rise, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Inscryption и Metroid Dread с Tales of Arise — с пользовательскими оценками от 8,7 до 9.0 баллов.