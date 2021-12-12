На днях стало известно, что ремейк Final Fantasy VII вопреки убеждениям пессимистов всё же доберётся до PC. Случится это уже в следующий четверг, ну а сегодня на EGS-страничке проекта уже появились его системные требования. Высокие они или нет — вопрос восприятия, раздутого страшнейшим вызванным сразу несколькими факторами дефицитом видеокарт в частности и полупроводников в целом.
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Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5-3330 или AMD FX-8350;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 480;
- 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 3 3100;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 5700;
- 100 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Хотя разработчики указали «топовые» видеокарты своих лет, важно понимать, что существуют и современные «середняки» аналогичной с ними производительности. Зачем формировать системные требования вышеуказанным способом — неясно, оставим это на совести разработчиков.
Напоминаем, что в состав ремейка Final Fantasy VII помимо основной игры входит специальный эпизод про Юффи, дополнительный уровень сложности и функция фоторежима. Релиз на PC — 16 декабря.