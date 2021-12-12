И часть его благосостояния определяет пакет акций Tesla.

В последние годы бизнес компании Oracle развивается умеренными темпами, но предыдущий квартал она завершила с результатами, которые превзошли ожидания аналитиков, что сразу же подняло курс акций на 16%, как поясняет CNBC. В результате председатель совета директоров и один из основателей Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) стал богаче сразу на $16 млрд и обошёл в рейтинге Forbes основателей Google, расположившись на пятом месте.

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Источник изображения: Getty Images

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Издание Forbes оценивает состояние Эллисона в $135,7 млрд. Всего четыре миллиарда долларов отделяют основателя Oracle от Билла Гейтса (Bill Gates), чьё состояние оценивается источником в $139,2 млрд. Рост курса акций Oracle оказался крупнейшим за последние двадцать лет, что сразу отразилось на благосостоянии Эллисона, который с 1977 года остаётся крупнейшим акционером компании. Кстати, в 2018 году он вложил $1 млрд в акции Tesla, и те за прошедшее время подорожали почти в шестнадцать раз. Получается, что успехи Илона Маска (Elon Musk) отчасти определяют и финансовое благополучие Ларри Эллисона.