Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Основатель Oracle Ларри Эллисон вошёл в пятёрку богатейших людей мира
И часть его благосостояния определяет пакет акций Tesla.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

В последние годы бизнес компании Oracle развивается умеренными темпами, но предыдущий квартал она завершила с результатами, которые превзошли ожидания аналитиков, что сразу же подняло курс акций на 16%, как поясняет CNBC. В результате председатель совета директоров и один из основателей Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) стал богаче сразу на $16 млрд и обошёл в рейтинге Forbes основателей Google, расположившись на пятом месте.

реклама

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Издание Forbes оценивает состояние Эллисона в $135,7 млрд. Всего четыре миллиарда долларов отделяют основателя Oracle от Билла Гейтса (Bill Gates), чьё состояние оценивается источником в $139,2 млрд. Рост курса акций Oracle оказался крупнейшим за последние двадцать лет, что сразу отразилось на благосостоянии Эллисона, который с 1977 года остаётся крупнейшим акционером компании. Кстати, в 2018 году он вложил $1 млрд в акции Tesla, и те за прошедшее время подорожали почти в шестнадцать раз. Получается, что успехи Илона Маска (Elon Musk) отчасти определяют и финансовое благополучие Ларри Эллисона.

#финансы #oracle #forbes #миллиардеры #рейтинг миллиардеров
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В следующем году Tesla может выпустить полтора миллиона электромобилей
По мнению NVIDIA, рынок автомобильных систем вырастет в сто раз
Asus рассчитывает на увеличение продаж ноутбуков на 20% в следующем году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
55
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
24
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
32
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18
Обзор и тест игрового ноутбука MSI GS63VR 7700HQ + GTX 1070 и сравнение с 10750H + RTX 2070
29
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
25
Стартовала большая распродажа ключей с 30% скидкой – Windows 11 Pro стоит всего $20
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
42
Загадки истории: Первыми Америку открыли викинги, а не Колумб
54
WD My Passport SSD - обзор и тест скоростного внешнего SSD на 2 Тб
18

Сейчас обсуждают

Vladimir Yakovlev
07:45
Судя по твоему русскому языку, ты и твои родители тоже из помойки вылезли...
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
wwr222
07:44
Зато в Фарике 5 есть.Не нужны большие локации для игр в стиле стелс.Нужны просто граммотно проработанные локации.До этого у них (в смысле в Снайпер Элит) все получалось.
Анонс Sniper Elite 5, место и время действия — Франция 1944 года
omoikane
07:38
это полит бот очередной видно. :D
Представители Intel заявили о возможном усилении дефицита CPU из-за нехватки суспензии Optiplane
ахахах
07:33
щас потипу брежнева,пиндосовские корпорации-мелкософт и т.д поставили байдуна.На следущих выборах там другая партия придёт(ненату лошадку походу корпорации поставили)
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
wwr222
07:28
Профиль лопастей абсолютно идентичен обычным термалрайтовским вертушкам на 1300 оборотов.
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
BruteForce
07:24
Дык такой открытости даже в реальном мире нет: я, например, не смогу ловить рыбу, если у меня нет удочки. :)
Анонс Sniper Elite 5, место и время действия — Франция 1944 года
ахахах
07:23
нечем у 11 привлеч пользователя
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
Inqizitor
07:21
Да кто в здравом уме 600 отдаст за этот мусор? Ну 350 за топ можно.
Инсайдер рассказал о характеристиках графических процессоров Intel Arc Alchemist и показал их фото
Владимир
07:20
Главное ждать, верить и надеятся. к примру как я, что у 3090 появится твики памяти чтобы поднять хешрейт в полтора раза как то было у gtx1080/1080ti
Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
kilobait3
07:06
Именно поэтому синие и решили поиграть в запятые. Есть хороший спрос, почему бы не дать то что хотят. А мониторные игроки им неинтересны.
Появилось изображение графических процессоров Intel Arc Alchemist DG2-512EU и DG2-128EU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем