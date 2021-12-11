Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Анонс Sniper Elite 5, место и время действия — Франция 1944 года
Дайте теме Второй мировой войны отдохнуть. Пожалуйста.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

То, что студия Rebellion не оставит свою популярную франшизу Sniper Elite, было понятно ещё после релиза её четвёртой номерной части. И вот, буквально только что состоялся анонс Sniper Elite 5. Сопутствующий видеоролик прилагается, первые подробности — на месте.

реклама

Итак, место действия — Франция. Время действия — 1944 год. Близится завершение Второй мировой войны, и нам в роли снайпера Карла Фейрбёрна предстоит наладить контакт с французским сопротивлением и помочь им раскрыть тайну сверхсекретного нацистского проекта под кодовым названием «Операция "Кракен"», угрожающего досрочным окончанием войны в пользу Третьего Рейха. Помешать нацистам «выпустить Кракена» и предстоит нашему искусному снайперу.

Нас ждут воссозданные французские локации образца 1944 года, а с геймплейной точки зрения сами поля боя станут крупнейшими в истории франшизы Sniper Elite. Новинка больше склонится в сторону «песочницы», в которой игроки вольны выполнить задачу тем способом, который они считают наиболее подходящим в конкретной ситуации и соответствующим своим геймплейным предпочтениям.

В наличии сюжетная кампания, кооперативный режим, мультиплеер, а также специальный режим вторжения, предполагающий, что игрок может «влезть» в чужое прохождение на стороне нацистов. Достаточно модная опция, которая всё чаще встречается в видеоиграх с постоянным требованием «онлайна». Можно ли будет отключать эту опцию, пока не сообщается.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Релиз запланирован на следующий год на всех актуальных платформах.

#rebellion #sniper elite 5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Злодейская» стратегия Evil Genius 2: World Domination получила дату релиза на консолях
«Симулятор злодея» Evil Genius 2: World Domination получил дополнение, посвящённое игре Portal от Valve
Evil Genius 2 выйдет на PlayStation и Xbox только в конце года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
39
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
115
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
77
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
23
Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
41
Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники
30
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
19
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
20
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
23
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
9

Сейчас обсуждают

Евгений Гудков
02:39
*На украине
MSI сообщила о снижении отпускных цен на видеокарты серии GeForce RTX 3000 до 94 долларов
Taketon
02:31
Ппц сайт фриков и неадекватов. Начал статью про образ винды, закончил рекламой сдд))))))))
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
Alex
02:21
Смотрю я на карту мира(она у меня в виде фотообоев на стене) и даже из гренландии смутная это затея на таких суденышках.
Загадки истории: Первыми Америку открыли викинги, а не Колумб
Lex001
02:14
Эххх!!! Эти цены я видел на эти карты в начале крипто-марафона, когда еще только начался рост цен. Плак-плак! Тогда помню 3060 за 48 продавали, а я позлился на возросший ценник и решил, что надо ждать...
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
Антон Николаев
02:04
Пацаны, там в некоторых моментах авераге фпс у майненой больше. Погнали карты в майнинг долбить
Влияет ли майнинг на количество fps играх – GeForce RTX 3080 после года на ферме в тесте SH
Asmodeus
02:04
В Ситилинке и днс.
Майнер рассказал о рабочем способе собрать ферму для добычи Эфира в 2 раза дешевле магазина
Бракомес
02:01
Специально перевожу для тех, кто в танке. Мужик пришел уставший с работы, он хочет упасть в удобное кресло перед компом и часик расслабиться в любимой игре. Ключевое слово здесь РАССЛАБИТЬСЯ. Не отка...
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
omoikane
01:56
sex переводится еще как "пол", то есть шутки по половому признаку :D
Сотрудники Bungie жалуются на сексизм в коллективе и постоянные переработки
h2o
01:55
неужели так сложно бросить эту говно-игру? капиталист не понимает язык здравомыслия, справедливости и т.д. Он понимает язык денег. Я бросил играть в 15 году , через полгода после появления сербоголды....
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
omoikane
01:55
Какая я и говорил сейчас этот карточный домик посыпется, этаж за этажом. Студия за студией. :D
Сотрудники Bungie жалуются на сексизм в коллективе и постоянные переработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем