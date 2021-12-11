Дайте теме Второй мировой войны отдохнуть. Пожалуйста.

То, что студия Rebellion не оставит свою популярную франшизу Sniper Elite, было понятно ещё после релиза её четвёртой номерной части. И вот, буквально только что состоялся анонс Sniper Elite 5. Сопутствующий видеоролик прилагается, первые подробности — на месте.

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Итак, место действия — Франция. Время действия — 1944 год. Близится завершение Второй мировой войны, и нам в роли снайпера Карла Фейрбёрна предстоит наладить контакт с французским сопротивлением и помочь им раскрыть тайну сверхсекретного нацистского проекта под кодовым названием «Операция "Кракен"», угрожающего досрочным окончанием войны в пользу Третьего Рейха. Помешать нацистам «выпустить Кракена» и предстоит нашему искусному снайперу.

Нас ждут воссозданные французские локации образца 1944 года, а с геймплейной точки зрения сами поля боя станут крупнейшими в истории франшизы Sniper Elite. Новинка больше склонится в сторону «песочницы», в которой игроки вольны выполнить задачу тем способом, который они считают наиболее подходящим в конкретной ситуации и соответствующим своим геймплейным предпочтениям.

В наличии сюжетная кампания, кооперативный режим, мультиплеер, а также специальный режим вторжения, предполагающий, что игрок может «влезть» в чужое прохождение на стороне нацистов. Достаточно модная опция, которая всё чаще встречается в видеоиграх с постоянным требованием «онлайна». Можно ли будет отключать эту опцию, пока не сообщается.

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Релиз запланирован на следующий год на всех актуальных платформах.