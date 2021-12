Прекрасную Psychonauts 2 организаторы церемонии тоже проигнорировали

Сегодня в нашем разделе было опубликовано множество новостей, напрямую связанных с прошедшей церемонией The Game Awards 2021. Было множество анонсов, показов трейлеров и тому подобных вещей. Осталось опубликовать самое главное — список победителей церемонии по номинациям (всего 30).

Напомним, изначально много внимания от организаторов церемонии получила Deathloop: у проекта было 8 номинаций, включая «Игра года». Красочная и технологичная Ratchet & Clank: Rift Apart выступала в шести номинациях, а кооперативная It Takes Two получила пять номинаций (и победила в самой главной).

Печально известная Cyberpunk 2077, которая не успела к прошлогодней TGA, была представлена только в двух номинациях: «Лучшая ролевая игра» и «Лучший композитор и музыка». К сожалению. проект остался без наград.

А теперь перейдём к перечислению победителей по всем номинациям. По традиции, вся спрятано в раскрывающиеся списки: кликайте, смотрите. Победитель, если что, выделен жирным шрифтом.

Лучший многопользовательский режим Deathloop

It Takes Two

Chivalry 2

Back 4 Blood

Valheim

NARAKA: BLADEPOINT

Лучшая постановка Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучший сюжет Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Лучшая актёрская игра Эрика Мори (Alex Chen/Life is Strange: True Colors)

Джанкарло Эспозито (Antón Castillo/Far Cry 6)

Джейсон Келли (Colt Vahn/Deathloop)

Мэгги Робертсон (Alcina Dimitrescu/Resident Evil Village)

Озиома Акага (Julianna Blake/Deathloop)

Лучший мультиплеер Back 4 Blood

Knockout City

It Takes Two

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Лучшая поддержка Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV

Genshin Impact

Fortnite

Лучший арт-дирекшен Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Artful Escape

Лучший композитор и музыка Cyberpunk 2077

Deathloop

Nier Replicant ver. 1.22474487139

Marvel’s Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

Лучший аудио-дизайн Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Инновации в доступности Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Vale: Shadow of the Crown

Игра с социальным влиянием Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory: A Colorful Tale

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Лучшая инди-игра Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Twelve Minutes

Лучшая мобильная игра Fantasian

Genshin Impact

League of Legends: Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokémon Unite

Лучшая поддержка сообщества Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

Лучший инди-дебют Kena: Bridge of Spirts

Sable

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

Лучшая игра для AR/VR Hitman III

I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar

Lone Echo II

Resident Evil 4 VR

Sniper Elite VR

Лучший создатель контента Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

The Grefg

Лучший экшен Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Лучшая приключенческая игра Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Psychonauts 2

Лучшая ролевая игра Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Самая ожидаемая игра 2022 года Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

The Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Лучший файтинг Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Лучшая игра для всей семьи It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Warioware: Get It Together!

Лучший симулятор/стратегия Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Лучшая спортивная игра или рейсинг F1 2021

FIFA 2022

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

Riders Republic

Лучшая киберспортивная дисциплина Call of Duty

CS:GO

Dota 2

League of Legends

Valorant

Лучший кибератлет Collapse

S1mple

Showmaker

Tenz

Simp

Лучшая киберспортивная команда Atlanta Faze (Call of Duty)

DWG KIA (League of Legends)

Natus Vincere (Counter-Strike: Global Offensive)

Sentinels (Valorant)

Team Spirit (Dota 2)

Лучший тренер киберспорта Airat “Silent” Gaziev

Andrey “Engh” Sholokhov

Andreii “B1AD3” Horodenskyi

James “Crowder” Crowder

Kim “KKoma” Jeong-Gyun

Лучшее киберспортивное мероприятие 2021 League of Legends World Championships

The International 2021

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

Игра года Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Игрой года, напомним, стала It Takes Two. Лидер по количеству номинаций Deathloop смог забрать только две статуэтки.