В рамках прошедшей выставки The Game Awards 2021 был представлен геймплейный трейлер шутера ARC Riders за авторством разработчиков из студии Embark. Последнюю, если что, основал ветеран DICE.
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Мы имеем дело с условно-бесплатным кооперативным шутером от третьего лица. В составе отряда народного ополчения игрок будет драться с беспощадными машинами ARC, которые прибыли на Землю откуда-то из космоса с одной единственной целью — истребить всё живое.
Здешним героям для успешного ведения дел крайне важно добывать ресурсы, использовать элементы окружения и сооружать различные приспособления. Огромное значение имеет здесь слаженная работа всех членов отряда.
Релиз ARC Riders запланирован на будущий год, целевые платформы вы и так знаете: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.